Pet pijač, ki jih ne smete shranjevati v termovki (in zakaj)

Termovke so dobrodošle tako poleti kot pozimi. Ohranjajo namreč temperaturo vanje nalitih pijač in s tem poleti vselej osvežijo, pozimi pa pogrejejo. Vendar ne glede na to, vsi napitki ne sodijo v te spremljevalke na kratkih ali dolgih poteh.

Poglejte pet takšnih, ki jih ne bi smeli nalivati vanje.

Mleko

Mnogi v termovko nalijejo segreto mleko in se z njim kasneje v hladnem dnevu pogrejejo. A to ni najbolj priporočljiva metoda. Zakaj?

V sicer hranljivem mleku se hitro začno razmnoževati bakterije, zaradi katerih se pijača lahko pokvari. Prav tako se pod vplivom dolgotrajne izpostavljenosti toploti razgradijo nekatere vrste beljakovin, zato dolgo toplo mleko izgubi nekaj hranljive vrednosti.

Če vseeno ostajate pri tem načinu, v termovki shranjeno toplo mleko popijte najkasneje v eni uri.

FOTO: Špela Ankele

Zeliščni pripravki

Največkrat čaji iz različnih zeliščnih mešanic. Shranjevanje teh v termovkah je pogosta, a ne najboljša praksa. Zakaj? Zelišče mešanice so sestavljene iz različnih vrst zelišč, nekatere od njih so kisle, druge alkalne.

Notranjost termovk je praviloma izdelana iz nerjavečega jekla, to vsebuje kovine, kot so magnezij, železo, krom in nikelj. Ko zeliščni pripravki pridejo v stik s temi materiali, se lahko sproži reakcija, ki zmanjša učinkovitost napitkov, hkrati se iz embalaže lahko začnejo sproščati škodljive snovi.

In še nekaj: takšne pijače, če so dolgo izpostavljene visokim temperaturam, izgubijo učinkovitost. Zato jih je bolje hraniti v keramičnih lončkih in piti vedno sveže pripravljene.

Pijače z veliko kisline in gazirane pijače

Tudi sadni sokovi in gazirane pijače niso primerne za shranjevanje v termovkah. Kislina iz njih namreč lahko poškoduje material, iz katerega je izdelan zaščitni sloj notranjosti in v pijačo se začno sproščati težke kovine.

Ob tem se lahko ob tresenju gaziranih pijač ustvari pritisk, ki ob odprtju embalaže privede do prave male eksplozije in razlitja.

Za oboje so torej primernejši kozarci ali, če jih že uživate, originalna embalaža.

FOTO: Rez-art/Gettyimages

Slane pijače

Napitki, ki vsebujejo sol, ne bi smeli biti predolgo v termovkah.

Sol namreč lahko povzroči korozijo notranjega zaščitnega sloja, kar omogoča prehajanje težkih kovin v pijačo in s tem je ogroženo zdravje.

Čaj

Pravi čaj vsebuje tanine, kofein, eterična olja in vitamine. Predolgo izpostavljenost teh visokim temperaturam uničuje v čaju prisotne zdravilne snovi in vodi v previsoke koncentracije taninov in kofeina, kar spremeni okus pijače ter predstavlja tveganje za zdravje.

Poleg tega predolgo shranjevanje čaja v termovki povzroči obarvanost notranjosti, ki jo je zelo težko odpraviti, piše msn.com.