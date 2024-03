Uporabljate pralni stroj? Te informacije glede njegove uporabe vam bodo zelo koristile

Pomivalni stroj je naprava, ki lajša gospodinjenje in prihrani veliko časa. Pa vendar vse posode ni dobro pomivati v njem, saj jo lahko kemikalije, curki vode ali vročina usodno poškodujejo, zgodi se lahko tudi, da posoda zaradi poškodb materiala, iz katerega je izdelana, poškoduje pomivalni stroj.

Med tistimi, ki bi jih morali vedno pomivati na roke, je litoželezna posoda. Zunanji sloj se namreč lahko poškoduje in na koncu ni več uporabna. Vedno jo pomivajte na roke, vsake toliko časa čisto premažite z oljem. Niti ponev in drugih posod s premazi proti sprijemanju ni dobro prati v pomivalnem stroju – kot pri litoželeznih se tudi na teh sčasoma poškoduje sloj, ki preprečuje sprijemanje, to pa znatno skrajša rok uporabnosti tovrstne posode. Na roke je treba prati tudi kristal, ki je občutljiv za visoke temperature in močne curke vode, kristalni kozarci se zato v pomivalnem stroju uničijo.

Nekatere kose je bolje prati na roke. FOTO: Bgton/Getty Images

Škoduje lesu

Termovke niso primerne za strojno pranje, saj to lahko poškoduje zračni prostor, ki vzdržuje primerno temperaturo vsebine, s tem se uniči učinkovitost. Vročina in kemikalije v stroju škodujejo lesu, kuhalnice, deske za rezanje in drugo pač ne spada vanj. Tako kot ne bakrena posoda – ta lahko ostane brez leska.

Deske in drugi leseni predmeti se lahko v stroju poškodujejo. FOTO: Victor_697/Getty Images

Kakovostni noži in strgala v stroju izgubijo ostrino, prav tako obstaja velika verjetnost, da se umazanija iz majhnih luknjic strgala ne bi odstranila. S plastično posodo načeloma ni težav, je pa vseeno dobro preveriti, ali je na njej oznaka, da se jo sme prati v stroju. Če te oznake ni, jo lahko vročina poškoduje, plastika se zdrobi in koščki zamašijo filtre ter odtok stroja.

Aluminijasta posoda med strojnim pranjem izgubi barvo, občutljiv fin porcelan in ročno izdelano ali poslikano keramiko pa ekstremne temperature in močni curki vode poškodujejo, posoda zato lahko popoka, uniči se zaščitni premaz, barve zbledijo.

Nože vselej pomivamo na roke, pri tem smo pazljivi. FOTO: Elebezoom/Getty Images

Za srebrni pribor ste najbrž slišali, da ga ni dobro pomivati v stroju, saj bi lahko potemnel. Tej težavi se izognete tako, da pred pomivanjem v stroju z njega sperete vso kislo ali slano hrano, iz naprave pa srebrnino poberete takoj, ko se pomivanje konča, da ne bi bila predolgo izpostavljena vlagi.