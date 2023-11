Ob izčrpanosti in malodušju je dobro preveriti krvno sliko

Zlasti so za pomanjkanje železa dovzetne ženske, ki imajo močne menstruacije, veliko vadijo in dneve preživljajo v hitrem življenjskem ritmu.

Telo se na dejstvo, da je v krvi železa premalo, odziva na različne načine, najpogosteje z naslednjimi znaki:

Stalna utrujenost

Organizem železo potrebuje za tvorjenje hemoglobina, ki je v rdečih krvnih telescih in služi za prenos kisika do vseh organov.

Kadar je železa v krvi premalo, v vse organe prihaja manj kisika, posledično se kljub primerni količini spanca pojavlja nepremagljiva utrujenost.

Slaba koncentracija

Če opažate, da se nikakor ne morete zbrati in da vam koncentracija hitro pade, zato s težavo opravljate miselne naloge in druge vsakodnevne obveznosti, težava morda tiči v prenizki količini železa v krvi.

Malodušje in slabo razpoloženje

Med simptome pomanjkanja železa v krvi sodita malodušje in spremenljivo razpoloženje. Če ste pogosto slabe volje in nimate prave energije, preverite krvno sliko.

Če ste pogosto malodušni in slabe volje, preverite krvno sliko. FOTO: Gettyimages

Zadihanost

Če se ob premagovanju vsakodnevnih zadolžitev hitro zadihate, čeprav ne preobremenjujete telesa, lahko razlog za to tiči v pomanjkanju kisika v organih in v težjem delovanju pljuč, kar je še ena posledica pomanjkanja železa.

Bleda koža

Bledična koža je eden od najbolj očitnih znakov pomanjkanja železa v krvi. Gre za posledico slabšega pretoka krvi in nižjega števila rdečih krvnih telesc v njej.

Pomanjkanje energije in kondicije

Nizka raven železa zmanjšuje fizične sposobnosti in vzdržljivost. Če redno vadite in nenadoma opažate, da sicer za vas običajna vadba postaja prenaporna, razlog tiči v tem.

Bolečine v mišicah

Če po vadbi ali zgolj hoji občutite močne bolečine v mišicah, čeprav niste pretiravali s telesno aktivnostjo, vam telo najbrž sporoča, da s prehrano zaužijete premalo železa, saj se zaradi tega težje obnavljajo mišice.

Lomljivi nohti

Če vaši nohti niso več tako čvrsti in trdni, kot so bili nekoč ter se hitro zlomijo, opravite teste krvi in ugotovite, ali za to ni krivo pomanjkanje železa.

Tudi lomljivi nohti nakazujejo na pomanjkanje železa. FOTO: Alina Marasca/Gettyimages

Pogoste bolezni

Pomanjkanje železa slabo vpliva na odpornost, prav tako se zaradi tega poviša tveganje za razna vnetja.

Zlasti, če vas velikokrat ujamejo bolezni dihal, se razlog za slabo odpornost morda skriva v nizki količini železa.

Spremenjena barva urina

Kadar med mokrenjem opažate, da se je barva urina opazno spremenila in je postal rožnat, obiščite zdravnika, ki bo lahko ugotovil, da uživate premalo železa.

Kombinacije za več železa

Količino železa v krvi lahko dvignete s primernim izborom živil. Z njim bogati so rdeče meso in drobovina. Obliko železa hem, ki je v njih, telo lažje izkoristi kot ne-hem obliko, katerega vir so rastlinska živila, piše MissZdrava.

Dobra novica za vse, ki ne jedo mesa, je, da je z nekaterimi kombinacijami živil tudi absorpcijo ne-hem železa mogoče povečati kar za šestkrat.

Zlasti je pri tem pomemben vitamin C, ki pomaga telesu izkoristiti zaužit mineral. Tu je nekaj dobrodošlih kombinacij:

Špinača in sveža paprika: špinača vsebuje veliko železa, ki ga telo lažje izkoristi, kadar je kombinirana s surovo papriko, saj ta vsebuje veliko vitamina C.

Špinača bo učinkovitejša, če jo zaužijemo v kombinaciji s papriko. FOTO: Lecic Getty Images/istockphoto

Fižol in zelje: fižol je dober vir železa, zelje vitamina C.

Ohrovt in limonada: ko bo naslednjič na jedilniku ohrovt, si ob njem privoščite limonado. Kajti to je še ena kombinacija, dobrodošla z vidika dviga železa v krvi.

Po obroku z ohrovtom si privoščite limonado. FOTO: Natalia Samorodskaia/Gettyimages

Leča in brstični ohrovt: kuhan ohrovt v 100 gramih vsebuje 60 miligramov vitamina C, ki pomaga absorbirati v leči zastopano železo.

Brokoli in paradižnik: odlična kombinacija, ki telesu zagotavlja številne hranljive snovi, med drugim je idealna za dobro izrabo železa iz brokolija.

Koliko železa?

Ženske v starosti od 19 do 50 let naj bi dnevno s prehrano zaužile 18 miligramov železa, potreba telesa po njem se med nosečnostjo poviša na 27 miligramov.