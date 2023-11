Krepi odpornost in zaziba v spanec, ima pa še druge pozitivne učinke

Med, sestavljen iz fruktoznih in glukoznih sladkorjev, je bogat vir energije in lahko prebavljiva hrana, zato je še posebej priporočljiv za športnike. Vsebuje še številne organske kisline, vitamine, med drugim vitamine iz skupine B, C-vitamin in folat ter minerale baker, železo, natrij fosfor, selen, kalcij in druge. Najbogatejši z minerali je kostanjev med. Njegove zdravilne moči so poznali že stari Egipčani, starogrški zdravnik Hipokrat ga je priporočal kot zdravilo pri boleznih želodca, črevesja in povišani telesni temperaturi pa tudi za čiščenje organizma.

Minimalno predelan vsebuje številne bioaktivne sestavine pa tudi antioksidante. V medu najdemo flavonoide, ki delujejo antialergijsko, protivnetno, protimikrobno in antikancerogeno, in fenolno kislino. Oboji delujejo kot antioksidanti. Temnejše različice vsebujejo več antioksidantov kot svetlejše.

Čeprav med zvišuje raven sladkorja v krvi enako kot navadni sladkor, v skladu z nekaterimi raziskavami hkrati povečuje raven adiponectina, hormona, ki pomaga zmanjševati vnetja in izboljšuje uravnavanje sladkorja v telesu. Dnevni vnos medu na tešče lahko izboljša raven krvnega sladkorja pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2, vendar se je treba zavedati, da je še vedno sladkor, zato bi ga morali bolniki s sladkorno boleznijo uživati v izjemno majhnih količinah.

Med pomaga preprečevati bolezni srca. V eni od raziskav so ugotovili, da znižuje krvni tlak, zmanjšuje raven holesterola v krvi (če gre za svežega, ki vsebuje propolis), regulira srčni utrip in preprečuje odmiranje zdravih celic – vse to pa so dejavniki, ki izboljšujejo delovanje in zdravje srca. Z rednim uživanjem medu se bo okrepil naš imunski sistem, izboljšal se bo spanec, tudi spomin, tako bomo prispevali k bolj zdravemu črevesju ter lajšali stres.

Od nekdaj so ga uporabljali za zdravljenje ran in opeklin, kar je potrdilo kar 26 raziskav. Strokovnjaki menijo, da je sloves zdravila v te namene dobil po zaslugi protibakterijskih in protivnetnih lastnosti. Številne raziskave so pokazale, da je učinkovit pri blaženju kašlja pri otrocih, ena pa, da je celo bolj učinkovit kot nekatera zdravila. Pomagal naj bi tudi skrajšati obdobje kašljanja in poskrbel za mirnejši spanec. Zaradi potencialne prisotnosti bakterije Clostridium botulinum ga ne smejo uživati otroci, mlajši od enega leta.

Za zdravega odraslega človeka s povprečnimi potrebami je priporočeno uživanje največ od tri do štiri čajne žličke na dan, pravijo strokovnjaki z nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si, za otroka pa do dve čajni žlički na dan, ob pogoju, da ob tem nismo dodatno zaužili sladkorjev s sladko hrano, pijačami ali z dodajanjem hrani.