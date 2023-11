Strokovnjakinja opozarja: »Jeseni in pozimi je pri mnogih prisotno pomanjkanje vitamina D«

Potrebe po vitaminih in mineralih se spreminjajo vsak dan in so odvisne od različnih dejavnikov, v tem letnem času pa se njihovega pomena zavedamo predvsem zaradi dragocene podpore imunskemu sistemu, ki jo zagotavljajo. Za človeško telo so najpomembnejši A, C, D, E, K in vitamini skupine B ter minerali, kot so natrij, kalcij, kalij, magnezij in fosfor, ter mikroelementi, kot so selen, cink, železo, jod in fluor.

Jeseni in pozimi je pri mnogih prisotno pomanjkanje vitamina D.

»Priporočljivo je, da v dnevno prehrano vključimo živila, ki vsebujejo esencialne vitamine in minerale. Najdemo jih predvsem v zelenjavi in sadju, nekatere tudi v mesu in ribah. So zelo pomembni za krepitev imunskega sistema, obnavljanje kože, delovanje živčnega sistema in možganov ter za metabolizem,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Najprej se posvetujemo s strokovnjakom. FOTO: Eugeniusz Dudzinski/Getty Images

»Odpornost telesa je pomembna za normalno delovanje in prilagajanje organizma različnim okoliščinam. Najpomembnejši dejavnik krepitve odpornosti je zdrava hrana, ki poleg ustreznih količin ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob vsebuje širok nabor vitaminov in mineralov.«

Pozor, sonca je premalo!

Vsak letni čas ima svoje zahteve in naš organizem se temu prilagodi. »Jeseni so ključni predvsem vitamini C, E, B in minerali, kot so kalcij, magnezij, cink, železo in selen. Zelo pomemben je tudi vitamin D3, ki je del mnogo procesov v telesu in pripomore k boljšemu delovanju imunskega sistema. Z vnosom vseh vitaminov in mineralov krepimo imunski sistem in ga ščitimo pred okužbami,« nadaljuje sogovornica in poudarja, da lahko za zdravje in odpornost poskrbimo z raznovrstnim jedilnikom.

»Vitamin C najpogosteje najdemo v sadju, kot so pomaranče, grenivke, limone in kivi, ter v zelenjavi, kot so špinača, brokoli, solata in stročji fižol ter kislo zelje. Vitamine in minerale pridobimo tudi z uživanjem polnozrnatih živil, krompirja, mlečnih in mesnih izdelkov, rib, jajc in stročnic ter sadja in zelenjave.«

Z vnosom vseh hranil krepimo imunski sistem in ga ščitimo pred okužbami. FOTO: Bit245/Getty Images

Izjema je vitamin D, ki ga telo tvori z izpostavljanjem soncu: »Jeseni in pozimi je pri mnogih prisotno pomanjkanje vitamina D. Možen je sicer vnos s hrano, a je manj učinkovit. Zato od oktobra do maja priporočamo dodajanja vitamina D v obliki prehranskih dopolnil ali zdravil.«

Vzroki za pomanjkanje so lahko različni

Potrebe organizma po vitaminih in mineralih so odvisne od starosti, telesne aktivnosti, prehranjevanja in morebitnih bolezni ter stanj, vzroki za pomanjkanje pa so lahko različni, še sklene sogovornica.

»Med pogoste razloge vključujemo neustrezno vsakodnevno prehrano, pomanjkanje časa za pripravo obrokov, stres, negativne okoljske dejavnike in mnogo drugih. Dodatno pomanjkanje vitaminov in mineralov se pojavlja tudi v določenih skupinah, kot so starejši, nosečnice, doječe mamice, kadilci, aktivni športniki, vegetarijanci, otroci, mladostniki ter ljudje z boleznimi srca in ožilja. Pred odločitvijo, ali je treba vitamine in minerale dodajati, priporočamo posvet z lekarniškimi strokovnimi delavci. Niso vsi izdelki primerni za vsakogar!«