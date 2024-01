Ne le hrana, tudi ti štirje dejavniki višajo krvni sladkor

Zaskrbljujoče: skoraj polovica odraslih Slovencev je brez stika s športom

Dejavnosti na svežem zraku in v mrzlem vremenu okrepijo naš imunski sistem in blagodejno delujejo proti stresu in depresiji, gibanje na mrzlem zraku pa je dobra priložnost za zmanjšanje zalog odvečne maščobe.