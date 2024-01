Slaba hrana, ki je dobra za hujšanje

Sliši se kot prevara, toda z leti so se vedno znova pojavile tako imenovane modne diete z nezdravo hrano, pri katerih so ljudje trdili, da imajo resnične rezultate.

Od fanta, ki je shujšal skoraj samo s pico, do slavne diete s piškoti, ki se izvaja že leta.Ne manjka ljudi, ki trdijo, da so čudežno izgubili telesno maso zaradi uživanja hrane, ki vsebuje veliko sladkorja in maščob.

Kako je to sploh mogoče? Pri teh dietah z isto hrano se zgodi, da ljudje na splošno zaužijejo manj kalorij, je povedala dr. Joan Blake, nutricionistka in klinična izredna profesorica na bostonski univerzi.

»Hitro se naveličaš vedno znova jesti isto hrano,« je nadaljevala. »Težava s temi dietami je, da morda izgubljate telesno maso, ker jeste manj, vendar dolgoročno niso prehransko zdrave. Ko se vrnete k svojim starim prehranjevalnim navadam, se bo vsa ta masa vrnila.«

No, so pa tudi nezdrava živila, ki niso take energijske bombe, kot smo morda mislili.

Krompir

Krompir je pri indeksu sitosti, lestvici za merjenje, kako nasitna je hrana, na samem vrhu. Vendar je pomembno, kako ga skuhate: kuhan dlje ohranja občutek sitosti. Toda pečen, z zdravim prelivom, kot je dušen brokoli, je še ena okusna možnost. Krompir je ponekod na slabem glasu, vendar je brez glutena, vsebuje več kalija kot banana in je dober vir vitamina B6 in vitamina C.

Testenine

Študije pri ljudeh, ki se prehranjujejo z dietami z nizkim glikemičnim indeksom (hrana, pri kateri traja dlje časa, da dvigne krvni sladkor), kažejo, da zmerna količina testenin ni škodljiva. Pravzaprav so udeleženci še vedno lahko shujšali, medtem ko so jedli testenine. Bistvo: ciljajte na polnozrnate testenine – bolj ko so »al dente« (pomeni, da pri jedi testenino čutimo med zobmi), manj zvišajo krvni sladkor.

Orehi

Vsebujejo veliko maščob in kalorij, vendar vam se jih ni treba izogibati med hujšanjem. Pravzaprav študije pravijo, da imajo ženske, ki pojedo eno porcijo oreščkov dvakrat ali večkrat na teden, skoraj 25-odstotkov manjšo verjetnost, da bodo debele in pridobijo manj kilogramov kot tiste, ki se izogibajo oreščkom.

Sir

Če štejete kalorije, še ne odštevajte sira. Znanost kaže, da lahko vključitev s kalcijem bogatih mlečnih izdelkov z nizko vsebnostjo maščob v obroke z nizko vsebnostjo kalorij dejansko pomaga pri izgubi telesne mase in hkrati ščiti zdravje kosti.

Kava

Sama dnevna skodelica ne bo ovirala naših prizadevanj za hujšanje. Pravzaprav raziskovalci menijo, da lahko zaradi kofeina v kavi dejansko postanete manj lačni in porabite več kalorij. Toda dodajanje sladkorja in smetane lahko naredi manj zdravo. Sčasoma lahko celo poveča številko na vaši tehtnici.

Riž

Prehrana, ki vključuje zrna, kot so tista v rjavem rižu, vam lahko dejansko pomaga ohraniti bolj zdravo telesno maso. Poleg vlaknin, ki skrbijo za občutek sitosti, boste dobili tudi vitamina B1 in B6, magnezij, selen, fosfor in mangan. In čeprav beli riž nima teh prednosti, ga lahko z omejenimi, razumnimi porcijami še vedno uživate, ne da bi vas skrbelo povečanje telesne mase.

Čokolada

Temna čokolada je polna antioksidantov, študije pa poročajo, da pomaga pri boljšem delovanju inzulina v telesu, hkrati pa nadzoruje občutek lakote. Zaradi tega je idealna sladka poslastica za zaključek zdravega obroka.

Kokice

Recite da pokovki - vendar zadržite sol in maslo. Pokovka je odličen vir vlaknin in je hranljiva. Pokovko lahko štejemo med polnozrnate prigrizke. Raziskave so pokazale, da naj bi vsebovala tudi polifenole v celo večjih količinah kot nekatero sadje in zelenjava. Seveda pa je pomembno, na kakšen način je pokovka pripravljena.

Hitro poteši lakoto, zato je manj verjetno, da se boste prenajedli.

Polnomastno mleko

Pijete polnomastno mleko, da bi shujšali? Zdi se nenavadno, vendar strokovnjaki menijo, da bi lahko bilo tako. Študije kažejo, da kozarec polnomastnega mleka občasno ne poveča povečanja telesne mase in lahko celo pomaga pri izgubi. Čeprav še ni znano, kako to deluje, je to morda zato, ker visoka vsebnost mleka hitro nasiti in prepreči pretiravanje drugje.