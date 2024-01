S črnimi pikami, rumenim ali še zelenim olupkom: katere banane so najbolj zdrave?

Okusi so različni, tudi kar zadeva banan: nekateri imajo radi sadeže, katerih olupek je še malo zelen, drugi povsem zrele, so tudi takšni, ki prisegajo na plodove, pri katerih se na olupku že tvorijo temno rjave lise.

Kaj pa njihov učinek na zdravje?

Čeprav so vse banane zdrave, se njihovi učinki na telo vendarle razlikujejo glede na stopnjo zrelosti. Bolj, kot so sadeži zreli in njihov olupek postaja že rjav, več vitamina C, vitaminov B kompleksa, kalija in antioksidantov vsebujejo.

Poleg tega povsem zrele ali že malo prezrele banane v manjši meri bremenijo prebavila, kar pomeni, da se lažje prebavljajo.

Na drugi strani ne prezrele in še malo zelenkaste, čvrste banane, vsebujejo več probiotičnih bakterij in pozitivno vplivajo na črevesno mikrofloro. Hkrati je v njih manj sladkorja in več odpornega škroba, ki podaljša občutek sitosti.

Čvrste banane so bogata zakladnica odpornega škroba in probiotikov. FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages

»Raziskave so pokazale, da so ogljikovi hidrati v ne prezrelih bananah sestavljeni iz od 80 do 90 odstotkov opornega škroba, neprebavljivega ogljikovega hidrata, ki napolni želodec, s tem zagotavlja ter ohranja občutek sitosti.

Z dozorevanjem se ta škrob spremeni v sadne sladkorje, zato so za osebe, ki imajo sladkorno bolezen ali so nagnjene k njej, priporočljivejše manj zrele banane,« je povedala britanska prehranska strokovnjakinja Rhiannon Lambert.

Odvisno od potreb telesa

»V vsakem primeru so, zrele ali še malo zelene, banane odličen vir kalija in drugih hranljivih snovi. Težko bi rekli, da so ene boljše in druge slabše, vsaka stopnja zrelosti ima svoje prednosti in slabosti, kar je treba upoštevati glede na zdravstveno stanje posameznika,« je še dodala Lambertova.

Res zrele niso dobrodošle za osebe, ki imajo težave s krvnim sladkorjem, čvrste niso najprimernejše za tiste s prebavnimi težavami, saj so povsem zrele lažje prebavljive.

Banane z rjavimi lisami na olupku telo najlažje prebavlja. FOTO: 4nadia/Gettyimages

Odporni škrob iz čvrstih banan je na drugi strani odlična hrana za črevesne bakterije, so pa povsem zreli ali že prezreli sadeži prava antioksidativna bomba, saj se z razgradnjo klorofila, do česar prihaja med zorenjem, količina protivnetnih snovi v njih znatno poviša, pojasnjuje Insider.