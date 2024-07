Najboljše rešitve pri prebavnih težavah na dopustu

Najpogostejše težave, ki se pojavijo v povezavi s črevesjem, so napihnjenost, napenjanje in driska ali zaprtje. Ponovimo, da je treba uživati več zelene zelenjave in sadja, ki izboljšujeta delovanje prebavnega trakta.

Sveža zelenjava nas bo osvežila in hidrirala, saj vsebuje veliko vode. Poleg tega ni energijsko bogata, nas pa oskrbi z mikrohranili in prehranskimi vlakninami (netopni rastlinski deli), ki so pomembne za zdravo črevesno mikrofloro in primerno odvajanje blata.

Pri prebavnih težavah, kot je driska, pa seveda omejimo njen vnos glede na počutje. Prav tako vključimo v svoj jedilnik dovolj sadja. Že kot dodatek k zajtrku, posladek po kosilu ali prigrizek med obroki.

FOTO: Monstarrr/Gettyimages

Privoščimo si vse od banan, ki so bogate s kalijem, do jagodičevja, ki vsebuje veliko antioksidantov in malo naravnega sladkorja, ter lubenic in melon, ki učinkovito hidrirajo telo.

Lahkotni obroki

Na počitnicah in tudi sicer naj bodo na našem jedilniku lahke jedi, ki ne vsebujejo velikih količin maščob. Te so seveda za naš organizem potrebne, a lahko v večjih količinah otežijo prebavo in povzročijo neugoden občutek polnosti, ki si ga ob vročinskih izzivih zagotovo ne želimo.

Hranilno ugodna živila, bogata z maščobami, kot so avokado, nerafinirana olja, mastne ribe, semena in orešč­ki, v obroku kombiniramo z veliko zelenjave in manjšo količino polnovrednih ogljikovih hidratov.

Pijmo zadosti vode

Poskrbimo za zadosten vnos tekočine, kar pomeni od liter in pol do dva na dan ali več glede na potrebe, športno in splošno aktivnost ter poten­je.

Pijmo redno, po požirkih. Voda naj ima prednost pred vsemi drugimi pijačami, pri­pravimo si lahko tudi osvežilno limonado. Tisti, ki se ukvarjajo s športnimi aktivnostmi, lahko dodajo izotonični napitek.

FOTO: M-gucci/Gettyimages

Omejimo alkohol in sladila

Čezmerno pitje alkohola po­slabša simptome razdražljivega črevesja, povzroča drisko ali po drugi strani zaprtje. Zatorej je potrebna zmernost.

Za zdravje prebavil so izjemno škodljive tudi sladke pijače z umetnimi sladili, saj lahko povzročijo zaprtje ali drisko. Posezimo raje po naravnih prigrizkih oziroma sladilih.

Sladoled? Kakšna naravna kepica za ohladitev je sem ter tja seveda dovoljena.

Koraki do urejene prebave

Ljudje smo ustvarjeni za gibanje, najbolj naravna pa je hoja. Dovolj bo že polurna hoja nekajkrat na teden. Razmislimo, ali se lahko, namesto da bi se zapeljali z avtomobilom, do službe ali trgovine sprehodimo, lahko pa si pol ure na dan vzamemo za sprehod v naravi.

Z redno telesno aktivnostjo se dokazano izboljšuje tudi prebava!

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Še za konec

Ne pozabimo, da tudi zadosten in kakovosten spanec olajša prebavne težave ter krepi imunski sistem, ki bo tako uspešnejši v boju proti okužbam.

Če se prebavne težave stopnjujejo, obiščimo zdravnika oziroma poiščimo pomoč v lekarni.