Hemeroidi: to jih lahko prepreči

Vene v hemoroidnem pletežu lahko nabreknejo in tvorijo vozliče. To se zgodi zaradi zastajanja krvi. Hemoroidi, ki občasno prizadenejo tri četrtine odraslih, so med najpogostejšimi vzroki krvavitve iz zadnjika.

Njihov pojav je največkrat povezan z zaprtjem. Za lažje in redno odvajanje blata moramo piti več tekočine in uživati z vlakninami bogato hrano.

Vlaknine delimo v dve skupini: topne in netopne. Načeloma velja, da so v živilih, bogatih z vlakninami, zastopane oboje. Priporočeni dnevni vnos vlaknin za odrasle znaša 30 gramov (na dva tisoč zaužitih kilokalorij), večina te vrednosti ne dosega, kar vodi v težave s prebavo in zaprtje.

Semena čija

Netopne vlaknine v vodi nabreknejo in tvorijo sluz, zaradi katere blato lažje pride do konca poti v telesu. Semena čija so med boljšimi viri teh vlaknin, zato jih je priporočljivo uživati namočena v vodi ali dodana različnim jedem, saj nabreknejo tudi v prebavilih. V sto gramih semen je približno 35 gramov vlaknin.

Z njimi je torej mogoče zmanjšati tveganje za zaprtje in premagati težave, če jih že imamo. Semena čija vplivajo na zdravje še drugače, saj je v njih veliko maščobnih kislin omega 3, kalcija, železa, magnezija, beljakovin, fosforja, mangana in vitaminov A, B, E in D.

FOTO: Kvladimirv/Gettyimages

Suhe slive

Te so že od nekdaj znane kot odličen pripomoček za dobro in zdravo prebavo. Zvečer jih od pet do deset namočimo v vodi, zjutraj jih pojemo in popijemo tekočino. Učinek bomo opazili v nekaj dneh.

Voda z limono za dobro jutro

Vsako jutro na prazen želodec popijmo kozarec mlačne vode, še bolje bo, če ji dodamo sok pol limone. Ta preprosti napitek premore več pozitivnih učinkov na zdravje, med drugim spodbuja prebavo in pospešuje izločanje strupenih snovi iz telesa.

FOTO: Thinkstock

Fermentirana hrana

Fermentirana hrana pomaga pri uravnavanju zdrave črevesne flore, ki je tudi pomemben korak do dobro delujočih prebavil. Med najboljšimi fermentiranimi živili so jogurt, kefir, kislo zelje in repa, vložena zelenjava.

Ananas

Pitje svežega ananasovega soka pred obrokom ali uživanje svežega ananasa pomaga do dobre prebave, odpravlja zaprtje, spodbuja odvajanje in pomirja prebavila. Ob tem ananas, zlasti njegov srednji trši del, vsebuje encim bromelain, ki spodbuja presnovo in prebavo ter zmanjšuje možnost za zaprtje.

FOTO: Alexander Rubanov/Gettyimages

Akupresura za boljšo prebavo

Akupresura je stara kitajska metoda zdravljenja raznih tegob s pritiskom na določene dele telesa. Obstaja tudi točka, pritisk na katero odpravi zaprtje.

Leži dva prsta pod popkom, akupresura pa se izvaja na prazen želodec: na točko pritisnemo s prstom in zadržimo pol minute. Sledi kratek premore in nato ponovimo. Akupresuro izvajamo približno dve minuti, začetni pritisk naj bo blažji, postopoma naj se stopnjuje.

Dihamo normalno, misli usmerimo v točko, ki jo spodbujamo. Postopek ponovimo dva- ali trikrat na dan, naj ne traja dlje od dveh minut. Metoda pomaga tudi pri nespečnosti, kronični utrujenosti in menstrualnih krčih.