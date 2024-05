Poseben napitek za dobro prebavo in raven trebuh

Slaba prebava in napihnjenost sta največkrat posledica neposrečenega izbora živil ter tudi prehitrega uživanja hrane.

Začimbe, kot so janež, ingver, meta, materina dušica, kamilica in regrat, pomirjajo črevesje, pospešujejo prebavo in blažijo napihnjenost ter zagotavljajo raven trebuh.

Rastline, ki vsebujejo eterična olja, ki blagodejno vplivajo na delovanje prebavil, se imenujejo karminativi.

Ob zaužitju spodbujajo tvorjenje encimov, pomembnih za učinkovito prebavljanje hrane in za nastanjanje manjše količine plinov v prebavilih.

FOTO: Moggara12/Getty images

Lahko pa napihnjenost premagate tudi s preprostim napitkom iz sestavin, ki pravkar zorijo na vrtovih. V njem so glavne jagode.

Sestavine:

skodelica ohlajenega kamiličnega ali regratovega čaja

skodelica jagod

skodelica na koščke narezanega ananasa

skodelica navadnega jogurta s probiotičnimi kulturami

žlica medu

nekaj kock ledu

Kombinacija jagod, ananasa in izbranega čaja za dobro prebavo. FOTO: Getty images

Priprava:

Vse sestavine zmešajte v sesekljalniku in ob prebavnih težavah pijte sveže pripravljen napitek, priporoča MissZdrava.