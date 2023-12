To je pet močnih razstrupljevalcev telesa

Od časa do časa naše telo pri izločanju v njem nakopičenih strupenih snovi potrebuje malo pomoči. Ne, za to niso potrebni posti in drugi drastični ukrepi, je pa pametno na svoj jedilnik večkrat umestiti živila, ki spodbujajo izločanje toksinov iz organizma. Na prvih mestih je naslednjih pet.

Rdeča pesa

Ima močno protivnetno delovanje, v njej prisoten antioksidant betalain, ki ji zagotavlja temno rdečo barvo, pa učinkovito manjša količino prostih radikalov v telesu in spodbuja regeneracijo celic jeter.

Brokoli

Tudi ta se ponaša z velikim odmerkom antioksidantov, ki se borijo proti prostim radikalom, spodbujajo izločanje strupenih snovi iz telesa in varujejo pred številnimi oblikami raka.

Zeleni čaj

Odličen izvor antioksidantov, v telesu dviguje raven energije in je diuretik, ki preprečuje kopičenje odvečne tekočine in strupenih snovi v organizmu.

Česen in čebula

Vsebujeta flavonoide, ki spodbujajo delovanje jeter, prav tako so v obeh prisotne protibakterijske snovi, ki krepijo odpornost. Čeprav zaradi vonja nista najbolj priljubljena, bi ju nedvomno morali redno umeščati v prehrano.

Zelena zelenjava

Ker spodbuja izločanje strupenih snovi iz telesa, bi jo morali čim pogosteje uživati surovo. Kadar iz nje pripravljate tople jedi, jo krajši čas kuhajte v sopari, saj bo tako ohranila več hranljivih, telesu prijaznih sestavin.