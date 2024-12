Nad tegobe s svojimi rokami

Kakor pojasnjujejo, je na naših rokah ogromno točk, s stimulacijo katerih je mogoče poskrbeti za boljše zdravje in počutje. Katere so lahko najbolj v pomoč?

Objemimo palec

Palec je povezan s tesnobnost­jo in glavoboli. Če smo torej žrtev dokaj pogostih glavobolov, ki so posledica napetosti in preobremenjenosti, iztegnimo prste in z dlanjo objemimo palec druge roke, ga rahlo stiskajmo in masirajmo pet minut.

Oprimimo kazalec

Točke na kazalcu so povezane z bolečinami v mišicah ter občutki razočaranja, strahu in zadrege. Kot se je pokazalo v študiji univerze Minnesota, je pri pacientih po večjih ciklih tovrstne masaže popustila bolečina v mišicah oziroma spod­njem delu hrbta. Tako kot palec tudi kazalec stiskajmo in večkrat masirajmo po pet minut.

FOTO: Gettyimages

Stiskanje sredinca

Kadar nas obvladuje jeza ali premaguje utrujenost, pomaga stiskanje sredinca. Kot dokazujejo študije, to znižuje krvni tlak in pripomore k pomiritvi.

Pritisk na prstanec

S stiskanjem in masažo prstanca je mogoče pregnati žalost. Vzemimo si zanj pet minut časa in med pritiskanjem nanj globoko dihajmo.

Ne pozabimo na mezinec

Ta je odgovoren za samozavest, stres in nervozo. Če se pogosto podcenjujemo, bi ga morali večkrat masirati po pet minut. In med tem razmišljati o čem lepem.

FOTO: Shutterstock

Masaža dlani

Prste ene roke pritisnimo ob iztegnjeno dlan druge. Tako jo masirajmo s krožnimi gibi in pri tem globoko dihajmo. Vsaj trikrat globoko vzdignimo in izdihnimo. Terapevti pravijo, da so na dlaneh živčni končiči, ki so povezani s čustvi in občutki. Študije ob tem kažejo, da je z redno masažo dlani mogoče premagati nespečnost, stres, zaprtje in tudi diarejo.

Dlan ob dlani

Položaj, ki je pogost pri tehnikah meditacije in pripomore k boljši zbranosti ter koncentraciji. Prav tako se s pritiskom dlani druge ob drugo poveča krvni pretok po celotnem telesu.

Položaj surya mudra

Iztegnimo prste, nato pa pokrčimo prstanec in ga pokrijmo s palcem. Drugi prsti naj ostanejo iztegnjeni. Položaj pozitivno vpliva na prebavo in presnovo. Prav tako pripomore k zniževanju krvnega tlaka in blaženju apetita.