Ljubite sami sebe

Nič ni narobe s kopelmi, dišečimi svečami in časom zase, ki ga tržijo kot najboljši način skrbi zase, izziv se predstavi, ko začnemo misliti, da je to najpomembnejši način. Resnična skrb zase in ljubezen do sebe pomeni naložbe vase, ki nimajo nobene zveze z nakupovalno košarico. Denimo dobra masaža, ki si je nekateri nočejo privoščiti. Za vas je lahko to branje, kar je za druge izguba časa. Kateri način je pravi, ne ve nihče bolje kot vi.

Pomanjkanje ljubezni do sebe Ker ima zdrava mera ljubezni do sebe tako koristne lastnosti, je pomanjkanje ljubezni do sebe lahko škodljivo. Kateri so znaki? • perfekcionizem in strah pred neuspehom • izogibanje skrbi zase in zanemarjanje osebnih potreb • toleriranje toksičnih ali žaljivih odnosov • težko vam je reči ne • neprijazno primerjanje sebe z drugimi • negativni samogovor in stalna samokritika • težave pri postavljanju in ohranjanju zdravih meja • pretirano iskanje zunanje potrditve in odobritve • vključevanje v samosabotirajoče vedenje • kronični občutki neustreznosti ali nizke samopodobe

Vzpostavite nov odnos

Pomislite na spoznavanje sebe kot na začetek novega odnosa. Ne glede na to, ali gre za sklepanje prijateljstva, zmenke ali celo skrb za novo sobno rastlino, obstaja krivulja učenja. Lahko postavljate vprašanja, si zapisujete, kaj deluje in kaj ne, preizkušate nove stvari. Bodite radovedni in se učite, kako negovati nov odnos. Ta občutek radovednega sodelovanja je odlična podlaga za učenje ljubezni do sebe. Začnite pisati dnevnik, se lotite novega hobija ali se peljite na zmenek. Ko začnete porabljati čas za učenje o sebi in o tem, kaj radi počnete, se boste sami sebi zazdeli precej vredni ljubezni.

Iščite komplimente

V nasprotju s tem, kar ste morda slišali med odraščanjem, iskanje komplimentov ni slaba stvar. Večina nas je nagnjena k temu, da jih zavržemo, namesto da bi jih sprejeli in ponotranjili. Navadite se jih sprejemati, skupaj s priznanji in vsemi drugimi pozitivnimi pogledi, ki vam jih ljudje želijo podati.

To se lahko sprva zdi neprijetno in morda boste morali to celo vaditi. Ena čudovita navada je, da odgovorite le s 'hvala' ali celo 'hvala, res je', če ste drzni. Ugotovili boste, da je presenetljivo težko potrditi in sprejeti kompliment, namesto da bi ga zavrnili.

Ustvarite rutino skrbi zase

Naučiti se skrbeti zase pomeni ustvariti navade, ki podpirajo vaše dobro počutje. Poskusite z mini ponastavitvijo (kot je prejšnja o komplimentih), ko začutite, da morate ponovno napolniti baterije.

Vzpostavitev rutine skrbi zase je bistven in proaktiven pristop k negovanju vašega splošnega dobrega počutja. Vključuje namerne navade in prakse, ki prispevajo k vašemu fizičnemu, čustvenemu in duševnemu zdravju. Začnite tako, da določite dejavnosti, ki vam prinašajo veselje, sprostitev in občutek izpolnjenosti: od preprostih dnevnih ritualov, kot je hitro jutranje raztezanje ali meditacija, do večjih obveznosti, kot je redna vadba ali ustvarjalno udejstvovanje.

Samosočutje ni znak šibkosti, temveč močno orodje za krepitev odpornosti in krepitev vašega čustvenega počutja.

Morda lahko naredite koledar ali načrt skrbi zase, ki vam bo pomagal strukturirati in razvrstiti prednostne rutine. Načrtujte čas, namenjen dejavnostim, ki pomladijo vaš um in telo, s čimer zagotovite, da skrb zase postane del vaše rutine, o kateri se ne morete pogajati. Eksperimentirajte z različnimi pristopi in bodite pripravljeni prilagoditi svoj načrt po potrebi, saj je prilagodljivost ključna pri prilagajanju na spreminjajoče se življenjske zahteve.

Ne glede na to, ali gre za vsakodnevno prakso čuječnosti, tedenski sprehod v naravi ali mesečno samorefleksijo, lahko kumulativni učinek teh rutin znatno prispeva k trajnostni in izpolnjujoči poti skrbi zase.

Sočutje do sebe

Gojenje ljubezni do sebe vključuje razvijanje sočutnega in razumevajočega odnosa do sebe. Sprejmite koncept samosočutja, ki pomeni, da sami sebe obravnavate z enako prijaznostjo in empatijo, kot bi ju ponudili prijatelju, ki se sooča z izzivi. Ta praksa je še posebno pomembna v trenutkih dvoma vase, neuspeha ali stiske.

Začnite s priznanjem, da vsak dela napake in se srečuje z neuspehi – to je naravno. Ko se soočite s težavami, se uprite želji po kritiziranju ali obtoževanju sebe. Namesto tega ponudite besede spodbude in tolažbe, pri čemer se zavedajte, da si zaslužite podporo in razumevanje. Vadite samosočuten samogovor tako, da izzivate negativne misli in jih nadomestite s potrditvenimi in prijaznimi izjavami.

Ne pozabite, da samosočutje ni znak šibkosti, temveč močno orodje za krepitev odpornosti in krepitev vašega čustvenega počutja. Če ste do sebe prijazni in razumevajoči, poglabljate korenine ljubezni do sebe in ustvarjate temelje za trajno samosprejemanje.