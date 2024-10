Štirje preprosti nasveti za močno odpornost

Ko odpornost pade, je telo dovzetnejše za okužbe z virusi in bakterijami. Zlasti v obdobju, ko leto prehaja v hladnejši del, smo jim dodatno izpostavljeni, zato je dobro vedeti, kako okrepiti imunski sistem ter znižati tveganje za okužbe.

Štiri preproste, a več kot učinkovite načine priporoča Miss7.

Jejte več vitamina C

Vitamin C je prvi na seznamu zaveznikov močne odpornosti. Da bi ta dobro delovala, ga je treba z vidika preventive vsak dan zaužiti dovolj.

Še preden zbolite, jedilnik obogatite z živili, ki ga vsebujejo: jejte več sadja, kot so agrumi, kivi, jabolka, hruške, uživajte več zelenjave, denimo paprike, brokolija ohrovta, radiča, solate, buč.

Primerno količino vitamina C telo prejme s šestimi zalogaji sadja in zelenjave na dan, najbolje jih je razporediti čez cel dan. Vitamin C med drugim spodbuja absorpcijo železa, ki je za močno odpornost prav tako pomemben mineral.

FOTO: Elena Hramowa/Getty images

Umivajte si roke

S prihodom hladnih dni več časa preživimo v notranjih prostorih, kjer prijemamo predmete, ki so jih pred nami morda prijemali posamezniki, ki jih je okužba že ujela.

Najhitreje viruse v telo vnesemo z umazanimi rokami, zato jih je treba redno in dosledno umivati. Vse leto, zlasti pa v času, ko so različne okužbe z virusi verjetnejše.

FOTO: Getty images

Redno vadite

Osebe, ki redno vadijo, so veliko odpornejše proti bolezni od oseb, ki si za telesno aktivnost ne vzamejo časa. Možnost, da bi prve zbolele za okužbo, je za polovico manjša kot pri drugih.

Redna vadba, dovolj je že polurno gibanje na svežem zraku v obliki hoje ali vožnje kolesa, je eden najboljših načinov za krepitev odpornosti.

FOTO: Getty images

Nadzorujte stres

Metaanalize 300 strokovnih člankov je pokazala jasno povezavo med stresom in pojavom različnih bolezni zaradi padca odpornosti.

Zlasti nevaren je kronični stres, saj znatno ruši imunski sistem in povečuje dovzetnost za okužbe z virusi in bakterijami.

Stres je na splošno eden največjih sovražnikov močne odpornosti in zdravja, zato je dobro najti tehnike za njegovo odpravljanje ali vsaj obvladovanje: telesna aktivnost, meditacija, masaža.

Tudi s stališča obrambe pred okužbami je pomembno telesu in umu zagotoviti dovolj sprostitve.