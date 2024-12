Mleko za lahko noč

Tudi hrana in pijača lahko občutno vplivata na naš spalni ritem in kakovost nočnega počitka. Nikakor ni vseeno, kaj zaužijemo čez dan in predvsem v večernih urah, zato je pomembno, da spremljamo odzive telesa in po potrebi prilagodimo vnos.

Nekateri napitki, denimo, blagodejno vplivajo na naš spanec, spet drugi ga lahko kratijo. In ker smo le spočiti zdravi in učinkoviti, ne zanemarimo spodnjih nasvetov!

Brez kalorij

Voda je temeljna tekočina za normalno delovanje organizma. Vsak dan bi je morali popiti od dva do tri litre, ob dodatnih naporih, visokih zunanjih temperaturah in nekaterih zdravstvenih stanjih celo več, napojeni s tekočino pa tudi mirno spimo. Ker voda ne vsebuje kalorij, jo lahko pijemo tudi v večernih urah, a takrat vendarle prilagodimo količino, da nas ne bo sredi noči prebudil mehur.

Kamilični čaj nam odplakne vse težave. FOTO: Yacobchuk/Getty Images

Skodelica toplega mleka pred spancem je po mnenju mnogih recept za sladke sanje. Mleko vsebuje triptofan, esencialno aminokislino, ki deluje kot naravni regulator razpoloženja, in melatonin, naravni antioksidant in človeku lasten hormon, ki se sprošča takrat, ko naše telo potrebuje počitek. Ne le da nas mleko pomirja, ampak nas tudi nasiti, saj je izredno hranljivo, zato nas sredi noči ne bo prebudil občutek lakote.

Rahlo sedativno

Kamilični čaj od nekdaj velja za napitek, ki nam odplakne vse težave in nas nežno potolaži. Povsem upravičeno, saj med drugim vsebuje apigenin, ki sprošča mišice in deluje rahlo sedativno. Sprošča živčni sistem in deluje pomirjujoče na celotno telo. Uravnava telesno temperaturo in raven sladkorja v krvi ter zagotavlja miren spanec. Pomaga blažiti znake stresa in tesnobe ter pomirja želodec.

Višnjev sok je prava zakladnica melatonina. FOTO: Mescioglu/Getty Images

Metin čaj je izredno zdrav; z analgetičnimi učinkovinami umirja želodec in črevesje ter odpravlja glavobol in nam zato pomaga do sprostitve ter mirnejšega spanca, pri tem pa nam krepi odpornost.

Prava zakladnica melatonina, zelo pomembnega hormona spanja, pa je svež in nesladkan višnjev sok. Dva kozarca na dan naj bi nas spodbudila, da se hitreje pogreznemo v spanec, ta pa se celo podaljša za pol ure. Poleg tega ima višnjev sok protibolečinske učinkovine in deluje protivnetno.