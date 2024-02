Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan jeste burek?

Ni ga, ki ne mara pite, bureka ali gibanice. Mnogi so zrasli na njih. In kako se upreti vonju in okusu domače kuhinje? Kako zdravo jih je jesti vsak dan?

Nutricionistka Jelena Avramov je za RTS Ordinacijo svetovala, naj ne bo sestavni del vsakodnevne prehrane. Poudarila je, da so mesni burek, pite s sirom in gibanica zelo kalorični obroki.

»To so obroki, ki imajo približno 250 do 300 kalorij na 100 gramov, medtem ko je porcija bureka v pekarni 250 gramov. Če vsak dan pojeste toliko bureka, pojeste 600, 700 in morda celo več kalorij samo za zajtrk, pa če dodamo še jogurt, je to še 100 kalorij,« je pojasnila nutricionistka Avramova in svetovala, naj k takšnemu obroku dodamo solato z jabolčnim kisom.

Jabolčni kis je odličen za uravnavanje nenadnega skoka krvnega sladkorja, ki ga lahko povzroči takšen obrok. Nutricionistka je še svetovala, naj obrok najprej začnemo s solato, saj bo tako ustvarila občutek sitosti in s tem potrebo po manjši porciji bureka.

»Glede na sestavo bi izbrala zeljnega, saj vsebuje vsa 3 hranila, ogljikove hidrate v obliki skorje, beljakovine v obliki sira in vlaknine v obliki zelenjave. Je manj kaloričen od klasičnega bureka,« je povedala nutricionistka Avramova.

Najtežje prebavljive

»V bistvu bi rekla, da so najtežje prebavljive tiste pite, ki so najbolj mastne, in to so ravno bureki, tudi v kombinaciji z mesom so nekaj, kar se najdlje prebavi. Problem te hrane je, da na neki način znižuje energijo. Zjutraj, ko vstanemo, pojemo takšen burek in potem po dveh, treh urah bi najraje zaspali, energija nam upade in potem ljudje po navadi posežejo po kavi.«

Katera sladka pita ima najmanj kalorij?

»Če gledamo kalorije, ima med jabolčno, češnjevo ali bučno pito, bučna najmanj kalorij. V bistvu ne morem narediti vrstnega reda, kaj bi bilo najboljše. Rekla bi, da zagotovo so to stvari, ki ne bi smele biti zastopane vsak dan v naši prehrani,« je še svetovala za konec, poroča mondo.rs.