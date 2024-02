Kaj se bo zgodilo, če boste vsak dan pojedli tri banane

S tremi bananami na dan telo prejme 1500 miligramov kalija, elektrolita, ki ga mnogim primanjkuje in je vključen v številne telesne procese, med drugim uravnava krvni tlak, skrbi za zdravje srca, ledvic, za zdravo živčevje, močne kosti in zobe, piše MissZdrava.

Pomanjkanje kalija povzroča bolečine in krče v mišicah, občutek telesne nemoči, omotico, zaprtje in nepravilno delovanje srca.

Odrasli naj bi v telo vsak dan vnesli 2500 miligramov tega elementa in tri banane znatno prispevajo k tej količini.

A to ni edina pozitivna posledica uživanja teh sadežev. Vse to se bo zgodilo, če jih boste jedli vsak dan:

Nižji krvni tlak

Tri banane na dan nižajo krvni tlak. Predvsem zaradi že omenjenega kalija in nizke količine natrija.

Zaradi razmerja med kalijem in natrijem delujejo diuretično, kar pomeni, da pomagajo tudi pri izločanju odvečne tekočine iz telesa.

Rumeni sadeži pozitivno vplivajo na krvni tlak. FOTO: Gettyimages

Bolj zdravo srce in ožilje

Z vlakninami bogata živila, med katera spadajo banane, so dobra za srce, saj nižajo količino slabega holesterola v krvi.

Dodatna prednost banan so v njih zastopana specifična topna vlakna, ki so tesno povezana z nižjim tveganjem za srčne bolezni.

Boljše počutje

Povprečno velika banana vsebuje približno 27 miligramov magnezija, minerala, ki zagotavlja dobro razpoloženje in pozitivno vpliva na spanec.

Prenizka raven magnezija se med drugim kaže s tesnobo, razdražljivostjo, depresijo in drugimi mentalnimi težavami.

Zlasti povsem zrele banane so dobre za prebavo. FOTO: 4nadia/Gettyimages

Bolj zdrava prebavila

Ker so lahko prebavljive, sploh povsem zrele banane, so dobre za prebavila.

In še ena prednost: telesu dovajajo minerale, ki jih pospešeno izgublja ob prebavnih težavah, kot sta diareja ali bruhanje.

Več moči za športne aktivnosti

Banane mišicam dovajajo antioksidante in druge hranljive snovi.

Raziskava, izvedena na univerzi Appalachian, je pokazala, da so imele osebe, ki so 15 minut pred treningom pojedle eno banano, enako količino energije za vadbo kot tiste, ki so 15 minut pred vadbo popile športni napitek.