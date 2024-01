Ostanimo zdravi: smuti za močno odpornost in obnovo energije

Zimski čas je med drugim obdobje takšnih in drugačnih okužb. Da bi se telo uspešno branilo pred virusi, ki povzročajo zlasti bolezni dihal, potrebuje močan imunski sistem.

Do tega lahko pomaga smuti, bogat z antioksidanti. Te protivnetne snovi so idealne za močno odpornost, hkrati dvigajo raven energije.

V pijači so pomaranče, bogate z vitaminom C, korenje z vitaminom A, banane zagotavljajo kremasto teksturo in sladek okus.

Ingver in kurkuma se zaradi v njih prisotnih antioksidantov uspešno borita proti vnetnim procesom, ki jih povzročajo prosti radikali, tu je še črni poper, naloga tega je olajšati absorpcijo zdravilnih učinkovin iz kurkume.

Sestavine:

200 mililitrov svežega pomarančnega soka

ena zamrznjena banana

žlička svežega naribanega ali ingverja v prahu

žlička medu

pol žličke cimeta

žlička kurkume v prahu

četrtina žličke črnega popra

100 gramov narezanega korenja

Priprava:

Vse sestavine zmešajte v sekljalniku, da dobite kremast napitek. Enkrat na dan si pozimi privoščite svežega, svetuje MissZdrava.