Zakaj je kombinacija rdeče pese in banane idealen zajtrk

Živahno rožnat smuti, katerega glavna sestavina sta banana in rdeča pesa, vsebuje veliko kalija, kalcija, magnezija, mangana in železa.

V njem so še vitamini B kompleksa, med katerimi izstopa riboflavin oziroma B2, tu je še vitamin C. Napitek je idealen za močno odpornost in za več energije ter zato odlična izbira za zajtrk.

Kalcij uravnava kislost in bazičnost vseh telesnih tekočin, železo odpravlja izčrpnost, mangan pomaga k boljši presnovi beljakovin in ogljikovih hidratov ter aktivira encime, zaslužne za izkoristek ključnih hranil, denimo vitaminov B kompleksa, ki so med drugim pomembni za pravilno delovanje živčevja.

Vitamin C je dober za odpornost in je močan antioksidant, kalij je nepogrešljiv za pravilno delovanje mišic in živčevja ter za uravnavanje količine natrija v organizmu.

Sestavine

ena pečena rdeča pesa

polovica zamrznjene banane

100 mililitrov mleka po izbiri

150 mililitrov jogurta

steblo zelene

ščepec soli

sladilo po okusu (lahko stevija, med, datlji ali javorjev sirup)

žlička grenkega kakava (po želji)

merica beljakovinskega praška po želji.

Priprava

Vse sestavine v sekljalniku zmešajte v gladko zmes in si odmerek energije ter zdravja privoščite za zajtrk ali malico, priporoča MissZdrava.