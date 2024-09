Hemoroide je najbolje preprečevati. Te stvari lahko naredimo v boju z njimi

Hemoroidi, nekateri jim pravijo tudi zlata žila, so normalna anatomska struktura v človeškem telesu. Njihova naloga je, da pomagajo pri izločanju blata: imamo jih torej vsi, precej pogosto pa lahko povzročajo težave. Poznamo zunanje in notranje, ki so skriti v analnem kanalu, oboji pa so pogosto krivi za nelagodje pri odvajanju, celo bolečino, razdraženost, srbečico v predelu zadnjika in svetlo rdečo kri na blatu. Težave se lahko pojavljajo od najstniških let naprej, po 50. letu pa se z njimi vsaj občasno spopada polovica ljudi. Na pojavnost lahko vpliva tudi dednost, hemoroidi jo zelo radi zagodejo nosečnicam.

Ob pojavu otekline čim prej obiščemo zdravnika, da bo opravil ustrezen rez ter iztisnil kri in morebitne strdke.

Zunanji povzročijo bolečo oteklino, ki jo lahko otipamo, ne moremo je potisniti nazaj v zadnjik. Onemogoča nam sedenje, in ker je lahko napolnjena s krvjo, je lahko na pogled vijoličasta. Takšni hemoroidi, ki so trombozirani, se sčasoma sami predrejo in lahko povzročijo kar obilno krvavitev. Da to preprečimo, ob pojavu otekline čim prej obiščemo zdravnika, da bo opravil ustrezen rez ter iztisnil kri in morebitne strdke. Pri zunanjih si praviloma pomagamo sami, z ledenimi obkladki, hladno vodo in mazili, ki jih dobimo v lekarni brez recepta. Za zdravljenje uporabljamo tudi tablete, ki stabilizirajo hemoroidalno ožilje.

Kopel iz hrastovega lubja na površini kože ustvarja zaščitni sloj, ki varuje pred draženjem. FOTO: 13-smile/Getty Images

Redno odvajanje

Notranji zahtevajo več pozornosti; če so precej povečani, lahko zdrsnejo skozi zadnjik. Sprva jih s prstom še lahko potisnemo nazaj, če so občutno povečani, pa ne več. Najprej si lahko pomagamo z mazili, svečkami in tabletami za ožilje, a težave se pogosto ponavljajo oziroma napredujejo, zato je nujno obiskati zdravnika. Ta lahko pomaga s svečkami pa tudi s podvezovanjem oziroma namestitvijo elastične ligature, ki prekine prekrvitev, tako da se podvezani del po nekaj dneh sam izloči z blatom. Notranjih hemoroidov je lahko več, zato je treba postopek opraviti večkrat, mogoč je tudi laserski operativni poseg.

Vsak dan si privoščimo živila z veliko vlakninami in skrbimo za redno rekreacijo.

Vsekakor pa je težave s hemoroidi smiselno preprečevati z vsakodnevnimi ukrepi, veliko lahko pripomoremo s prehranjevalnimi navadami, s katerimi podpiramo redno odvajanje blata. Vsak dan si privoščimo živila z veliko vlakninami, ki lajšajo prehod blata skozi črevo. Ne pozabimo na vnos tekočine, izogibamo se močno začinjeni hrani.

Kamilice delujejo protibakterijsko in pospešujejo celjenje ran. FOTO: Motortion/Getty Images

Skrbimo za redno rekreacijo, izogibamo se dolgotrajnemu sedenju. Z ustrezno nego zadnjične odprtine pomagamo preprečevati vnetja in srbečico, zato si po veliki potrebi zadnjik umijemo z blagim milom in vodo, za nego lahko uporabljamo tudi hladilno mazilo. Kamilice pomirjajo razdraženo kožo in sluznico zadnjika, delujejo protibakterijsko in pospešujejo celjenje ran, kopel iz hrastovega lubja pa na površini kože ustvarja zaščitni sloj, ki varuje pred draženjem.