Dvignimo noge in si privoščimo odmore

Utrujene noge so posledica različnih dejavnikov, večinoma jih je mogoče odpraviti s počitkom in gibanjem. Če so ob utrujenosti prisotne bolečine ali drugi znaki, je treba na pregled k zdravniku.

Utrujene noge so lahko posledica preveč ali premalo gibanja, sindroma nemirnih nog ali krčnih žil, kronične venske insuficience ter periferne arterijske bolezni. Lahko so eden od znakov multiple skleroze ali posledica nosečnosti. Pojavljajo se tudi pri tistih s čezmerno telesno težo.

Tudi izguba telesne teže pomaga odpraviti težave.

Nizek nivo kalija v telesu lahko povzroči mišično šibkost, krče in utrujenost nog. Nizka raven kalija je pogosto povezana z zdravili, prehrano ali zdravstvenimi stanji, zato je priporočljiv posvet z zdravnikom. Hipokaliemija je vsako znižanje serumske koncentracije kalija pod 3,8 mmol/l.

Najbolj enostavno domače zdravilo za lajšanje težav je, da noge dvignemo, to olajša srcu črpanje krvi do njih. Pogostejša menjava položajev lahko izboljša krvni obtok in zmanjša utrujenost. Koristi tudi zmanjšanje vnosa soli, saj tako preprečimo otekanje nog, tudi nošnja kompresijskih nogavic, ki zlasti pomagajo tistim, ki ves dan sedijo ali stojijo. Ker kajenje poslabša cirkulacijo v telesu, posledica pa so lahko tudi utrujene noge, se tej škodljivi razvadi odpovejte. Tudi izguba telesne teže pomaga odpraviti težave.

Če delamo stoje, si privoščimo redne odmore. FOTO: Megaflopp/Getty Images

Običajno z nekaj počitka in prilagoditvijo življenjskega sloga težave minejo. Če pa simptomi vztrajajo ali jih spremljajo bolečina, otekanje ali nenavadni občutki, obiščete zdravnika. Ta lahko predpiše zdravljenje, kot so fizioterapija, kompresijske nogavice ali zdravila, odvisno od vzroka težav.