Dopust nujno potrebujete! Preberite, zakaj

Nenehna obremenjenost z delom ima številne posledice, od kognitivne utrujenosti, težav z zbranostjo, pozabljivosti do otežene sposobnosti reševanja problemov. Kadar pri sebi opazite te znake, je nujno, da si čim prej vzamete dopust. Vztrajanje v enakem tempu vas lahko privede do izgorelosti, zaradi katere vas lahko, če je hujše oblike, zdravnik pošlje na bolniški dopust tudi za več mesecev. Ena najpomembnejših nalog na počitnicah je, da se dobro naspite, zato za najdaljši dopust izbirajte načine počitnikovanja, ki prinašajo mir in sprostitev. Počitek krepi ustvarjalnost in mnogi znani uspešni poslovneži so že izjavili, da so zares dobro poslovno idejo dobili prav med dopustom. Ta okrepi pozitivna čustva in zmanjša depresijo, poročajo raziskovalci in še, da preživljanje časa v naravi zmanjšuje negativno razmišljanje in izboljšuje splošno psihično počutje.

Študija, ki so jo opravili pri Ernst & Young, je pokazala, da se je za vsakih dodatnih 10 ur dopusta, ki so si ga vzeli zaposleni, njihova uspešnost ob koncu leta izboljšala za osem odstotkov. Druga študija je pokazala, da je manj verjetno, da bodo zapustili podjetje tisti, ki so pogosteje šli na dopust, in še, da poraba celega dopusta poveča možnosti za napredovanje ali povišico. Odhod na dopust torej poveča ustvarjalnost, srečo oziroma razpoloženje in produktivnost.

Vsakodnevni delovni pritiski lahko povišajo raven stresnih hormonov kortizola in epinefrina, kar slabo vpliva na imunski sistem. Sprostitev na dopustu zmanjša raven stresnih hormonov in omogoči imunskemu sistemu, da si opomore, zaradi česar smo po dopustu manj nagnjeni k zbolevanju. Če pa ostanejo stresni hormoni kronično povišani zaradi pomanjkanja počitka in časa za okrevanje, nasprotno postanemo bolj dovzetni za okužbe, dolgoročno pa ranljivejši za resne bolezni, kot je rak. V študiji, v kateri je sodelovalo 749 žensk, so ugotovili, da je bilo pri tistih, ki so si privoščile dopust manj kot enkrat na šest let, osemkrat večja verjetnost, da bodo razvile težave s srcem, kot pri tistih, ki so šle na dopust dvakrat na leto. Odhod na dopust zniža tveganje smrti zaradi koronarne srčne bolezni, niža krvni sladkor in izboljša raven dobrega holesterola.

Okrepimo srce Če na počitnicah uživamo v fizičnih aktivnostih, kot so hoja, kolesarjenje, plavanje ali druge dejavnosti v vodi, pozitivno vplivamo na zdravje srca in pljuč. Okrepili bomo kosti in mišice ter ravnotežje. Če si bomo med počitnicami omislili masažo, bomo izboljšali cirkulacijo in gibljivost, okrepili imunski sistem, zmanjšali otrdelost mišic in izboljšali zdravje sklepov.