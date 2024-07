Devet težav z zdravjem, ki jih lahko paradižnik poslabša

Čeprav sodi paradižnik med zdrava živila, lahko okrepi nekatere težave z zdravjem. Katere, razkriva portal 24sata.hr.

Refluks in pekočo zgago

Paradižnik vsebuje veliko kisline, ta lahko po zaužitju povzroči pekočo zgago in okrepi simptome nekaterih želodčnih težav, kot sta denimo gastritis oziroma vnetje želodčne sluznice in gastroezofagealna refluksna bolezen ( GERB), pri kateri se želodčna kislina vrača v požiralnik.

Lahko povzroči bolečine v sklepih

Rdeča plodovka sodi med razhudnike, rastline, ki vsebujejo alkaloid solanin. Ta v velikih količinah spodbuja kopičenje kalcija v telesu, zlasti v sklepih, kar lahko vodi v zatekanje teh in bolečine v njih.

Največ solanina je v zelenih, nezrelih paradižnikih. Bavarski državni urad za zdravje in varnost hrane navaja, da je v zelenih paradižnikih od 9 do 32 miligramov solanina na 100 gramov.

Rdeči, zreli paradižniki vsebujejo le 0 do 0,7 miligrama te snovi na 100 gramov ploda.

Ledvični bolniki, previdno

Paradižnik vsebuje oksalate, naravne spojine snov, ki jih telo ne presnavlja. Oksalati se vežejo s kalcijem in tvorijo kalcijev oksalat, kar lahko prispeva k nastanku ledvičnih kamnov.

Če imate težave z ledvičnimi kamni ali ste občutljivi na oksalate, je dobro omejiti vnos paradižnika in drugih živil, bogatih s temi snovmi, kot sta špinača in rabarbara.

Mogoče je alergija na paradižnik

Nekateri, sicer redki, so preobčutljivi na snovi v paradižniku in uživanje tega povzroči pretiran odziv telesa, ki posledično sprošča preveč histamina in pride do alergijske reakcije.

Ta se največkrat pokaže v obliki kožnega osipa, lahko tudi z zatekanjem jezika.

Lahko poslabša sindrom razdražljivega črevesja

Osebe s sindromom razdražljivega črevesja morajo paradižnik jesti v zmernih količinah, saj lahko snovi v njem okrepijo simptome bolezni, kot so slabost, krči, napenjanje, plini in zaprtje.

To velja tako za sveže plodove kot za omake iz paradižnika.

Lahko spremeni barvo kože

Glavni antioksidant v paradižniku je barvilo likopen, ki ima številne pozitivne učinke na zdravje, a kadar ga zaužijemo preveč, lahko povzroči obarvanje kože.

Vendar bi za ta učinek morali pojesti res ogromne količine teh plodov.

Draži lahko sečila

Hrana, ki vsebuje veliko količine kisline, med katero sodijo paradižniki, lahko draži mehur, zaradi česar se ob pretiravanju s tem plodom pojavi pekoči občutek med malo potrebo.

Morda vsebuje veliko pesticidov

Kupljeni in konvencionalni vzgojeni paradižniki žal vsebujejo visoko raven pesticidov, zato je bolje posegati po domačih ali biološko pridelanih plodovih.

Poslabša lahko avtoimunske bolezni

Kot rečeno so paradižniki iz družine razhudnikov, kamor sodijo tudi jajčevci in krompir. Alkaloidi v njih lahko poslabšajo vnetne procese, ki vodijo v avtoimunske bolezni.

Obstajajo pričevanja oseb s temi težavami, da se je njihovo stanje potem, ko so iz prehrane izločile paradižnike, izboljšalo.

Koliko na dan?

Priporočena količina paradižnika je odvisna splošnega zdravja. To je zdrava plodovka z veliko vitamina C, antioksidanti, vlakninami ter drugimi zdravju prijaznimi snovmi.

Načeloma velja, da je priporočljivo zaužiti približno enega do dva paradižnika dnevno, oziroma od 150 do 300 gramov svežih plodov.