Brigita Langerholc: Morala sem povsem spremeniti svojo identiteto

»Zdaj si zdrava! Suhica na protiastmatičnih zdravilih je vsem dokazala, da se da!« Te misli so jo najprej prevzele ob zmagoslavju, s sydneyjskim četrtim mestom se je dokončno otresla dvomov, s katerimi je odraščala, in sicer, da nikoli ne bo dovolj dobra. A pred njo je bila še ena težka življenjska tekma. Po rojstvu druge hčerke je zapadla v depresijo. Načrtno in »z zelo podobno zagrizenostjo kot v tekaških časih« je začela delati na sebi. »Če sem prišla noter, bom pa tudi ven.« To je bila v prvih tednih okrevanja njena mantra. Nekdanja vrhunska atletinja živi na podeželju, je poročena in ma...