Olimpijska zaroka: Zaljubljena Anita in Žan Luka (Suzy)

Tekačica Anita Horvat je obnemela, ko jo je jadralec Žan Luka Zelko pred otvoritveno slovesnostjo v Parizu zaprosil za roko. Sprva ni mogla verjeti svojim očem, kmalu za tem sta se po reki Seni že zapeljala kot zaročenca. To je obema vlilo moči za nastope na tekmah, ki bodo ob podpori pristne ljubezni še bolj doživeti. Atletinja je dragemu dahnila, da se veseli preživeti preostanek življenja z njim, on ji položil na srce, da si za takšno priložnost ne bi mogel izbrati bolj primernega mesta. Z njima smo dobili sploh prvi olimpijski par, ki si je na prizorišču izpovedal tako globoka čustva. In kot se je večina odzvala še pred njunima nastopoma, sta Anita in Žan Luka že zmagovalca v konkurenci najbolj romantičnih olimpijskih utrinkov.

Obvezni poljub pod Eifflovim stolpom kot bodoča mož in žena.