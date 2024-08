Botanist Jan Robin: Rastlina za nekdanjega predsednika in sedanjo predsednico države

Ali opažate kakšne razlike glede odnosa do rastlin pri različnih generacijah? Na instagramu vam verjetno sledijo mlajši ljudje, kako pomembno jim je to, da imajo svoj vrt in v stanovanju sobne rastline? Zagotovo se to z generacijami spreminja s slabšega na boljše, ali bolje rečeno, z boljšega na slabše in potem spet na boljše. Generacija naših starih staršev je živela povezana z naravo kot današnje generacije žal več ne, človek ne živi več v sožitju z naravo. Vrtovi so bili nekoč polni rastlin, cvetočih enoletnic, grmovnic, ni bilo hiše brez cvetočega vrta. Potem je to počasi začelo usihati....