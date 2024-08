Tako boste na vrtu pridelali še boljše plodove

Plasti suhega listja, vejice in gnojilo na prvi pogled res nimajo nič skupnega z okusno italijansko jedjo, a trend v vrtnarjenju, ki temelji na različnih slojih podlage, se imenuje prav po njej: lazanja vrt oziroma vrtnarjenje po metodi lazanje. V pravilnem razmerju se namreč iz različnih plasti sproščajo vsi za dobro rast posevka ključni elementi. In kar je najboljše: da bi vrtnarili po tem principu, sploh ni treba v vrtnarijo po posebne pripomočke.

Lazanja vrt je sestavljen iz plasti, ki ob razpadanju rastlinam zagotavljajo tako dovolj dušika kot ogljika. Podlaga je sestavljena iz plasti kartona ali papirja, čezenj je položena organska zastirka. Tako pripravljena osnova ne potrebuje dodatne obdelave, denimo prekopavanja, zato je izjemno preprosta za vzdrževanje. Najboljše pri celotni zgodbi je, da osnovne pripomočke za takšen vrt že imate.

Kot zastirka je primerno vse, od listja, sekancev, žagovine, vejic, slame, za papirnato plast sta najboljša časopisni papir ali lepenka. Odličen dodatek so tudi drugi organski odpadki, denimo kavna usedlina, sveža trava, dodate lahko hlevski gnoj, olupke sadja, ostanke solate in tako poskrbite še za reciklažo.

Priprava površine

Pomembna je lokacija. Izberite sončno ali polsenčno lego. Prostor očistite plevela, da ta ne bi kasneje prodiral skozi gredico proti površju. Gredica naj ne bo preširoka, da boste lahko s strani dosegli vse njene dele. Širina naj ne presega 130 centimetrov. Lahko jo uokvirite z deskami, ni pa nujno.

Ko je površina pripravljena, začnite zlagati. Prvi sloj naj bo iz papirja ali kartona, ta bo ustavil rast plevela. Plast naj bo debela od pet do deset centimetrov. Drugi sloj iz listja, žagovine ali drobnih sekancev naj bo debel od 10 do 15 centimetrov. Tretji bo sestavljen iz komposta ter organskih ostankov. Debel naj bo od 15 do 20 centimetrov. Ponavljate, da gredica doseže želeno višino od 60 do 90 centimetrov.

Ko je pripravljena, sledi dobro zalivanje, da se lazanja poleže in utrdi. Tako oblikovana podlaga je primerna za sajenje po približno pol leta. Na letos oblikovani vrt boste torej sadili naslednje leto, ko bodo nastala rodovitna tla. Na takšnem vrtu uspeva vsa zelenjava, od korenaste do listnate, tudi zelišča in plodovke.

Tako pripravljenega vrta ni treba prekopavati in tudi ne pleti, saj plevel na njem praviloma ne uspeva, razen če se zaseje iz okolice. Priporočljivo je le občasno rahljanje podlage.