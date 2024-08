Ta sobna rastlina premokre zemlje ne mara (FOTO)

Sansevieria trifasciata je ena najbolj trdoživih sobnih rastlin, za katero mnogi pravijo, da jo je skorajda nemogoče uničiti, zato jo priporočajo tudi tistim, ki se s svetom rastlin šele spoznavajo. Če menite, da zanjo še niste slišali, jo najbrž poznate le pod ljubkovalnim ali ljudskim imenom taščin jezik. Menda se je je to ime prijelo, ker so njeni listi zašiljeni oziroma ostri, kot je oster jezik pregovorno zlobnih tašč. V angleščini, Britanci in Američani so imeli očitno s taščami boljše izkušnje, jo poznajo pod imenom snake plant oziroma kačja rastlina, vzorec na njenih listih je namreč močno podoben tistemu, ki krasi kačjo kožo.

V idealnih razmerah živi tudi do 20 let in več, v povprečju pa med deset in 15.

V idealnih razmerah ta rastlina živi tudi do 20 let in več, v povprečju pa med deset in 15. Uspeva tako v prostorih z manj svetlobe kot v dobro osvetljenih, ne mara le močne neposredne svetlobe, a se bo s časom prilagodila tudi nanjo. Se pa ne bo prilagodila na prenizke temperature, kar je pod deset stopinj Celzija, ji je premalo, prav tako ne mara prepiha. Še manj preveč vode oziroma premoker substrat. V zimskih mesecih, ko se rastlina spravi k počitku, jo je priporočljivo celo povsem pustiti pri miru, kar pomeni, da je niti ne zalivamo. V obdobju rasti jo zalijemo, ko je vrhnja past substrata povsem suha, kar enostavno preverimo tako, da prst do prvega členka vtaknemo vanj, če je, ko ga izvlečemo, suh, je čas za nov odmerek vode, če se je prsta oprijelo vsaj malo zemlje, pa je ta še dovolj namočena. Če bomo taščin jezik preveč zalivali, mu lahko zgnijejo korenine in z rastlino bo konec.

Najbolj bo vesela obilo neposredne svetlobe. FOTO: Grumpy Cow Studios/getty Images

Da pretiravamo z zalivanjem, nam bo sporočila s porumenelimi listi.

Da živi v premokri zemlji, nam bo sporočila s porumenelimi listi, če jih dovolj hitro opazimo in ukrepamo, jo lahko še rešimo. Odstranimo jo iz premokrega substrata in pregledamo korenine, če na njih opazimo znake gnitja, prizadete dele previdno odstranimo s čistim in ostrim rezilom. Odstranimo nagnite liste ter s papirnatim robčkom tudi čim več starega in premokrega substrata ter rastlino presadimo v novega, ki naj bo povsem suh. Čeprav je običajno priporočljivo presajene rastline obilno zaliti, pa se v tem primeru tega vzdržimo in ji malo vode namenimo šele čez kakšen teden.