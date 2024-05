Ali čokolada res povzroča mozolje? In pokanje sklepov artritis? Razbijamo mite!

Školjke na javnih toaletah so kužne. Sadje je treba vedno olupiti. Rentgenski žarki povečajo tveganje za nastanek raka. Danes je težko ločiti med resnico in izmišljotino, saj lahko laži na spletu (pa tudi v živo) širi prav vsak. Preberite prvi del članka, kjer smo že razbili 5 mitov.

Vsako trditev, tudi takšne, ki jih že dolgo verjamete, raje dvakrat preverite, saj znanost ves čas napreduje, z novimi raziskavami pa so ovrgli že marsikateri mit. Med drugim to, da naj bi dlake močneje rasle, če jih obrijete - to enostavno ne drži.

Mit 1: sadje in zelenjavo morate vedno olupiti

Lupina sadja in zelenjave, kot so krompir, jabolka, korenje in citrusi, je polna koristnih hranil. Jabolko s kožo, na primer, vsebuje do 332 % več vitamina K, 142 % več vitamina A, 115 % več vitamina C in 20 % več kalcija kot brez lupine. Medtem pa ima kuhan krompir z lupino do 175 % več vitamina C kot brez.

Druga dobra stran je, da lupine vsebujejo veliko vlaknin, zaradi katerih se dlje časa počutite siti. Zato boste kasneje lačni in boste manj posegali po nezdravih prigrizkih. Vse več je tudi dokazov, ki kažejo, da lahko zadosten vnos vlaknin koristi vaši prebavi, izboljša raven glukoze v krvi in pomaga pri uravnavanju holesterola.

Kdaj ste nazadnje jedli pastinak, repo, zeleno? FOTO: Shutterstock

Če zelenjavo olupite, pravzaprav odrežete vsa bistvena hranila! Zato preskočite nepotrebno delo in raje uživajte plodove z lupino vred - dobro oprano, seveda.

Mit 2: Rentgensko slikanje povzroča raka

Medicinski rentgen uporablja ionizirajoče sevanje za ustvarjanje slike telesa. Zdravniku zagotavlja pomembne informacije za diagnosticiranje in obvladovanje zdravstvenega stanja.

Količina sevanja, ki ga prejmete z rentgenskim slikanjem, je izredno majhna, zato je možnost za nastanek raka neznatna. Rak, ki ga povzroča sevanje, je dejansko posledica visoke izpostavljenosti industrijskim jedrskim nesrečam, jedrskemu orožju ali radioterapiji, ki se uporablja za zdravljenje raka.

Vplivi rentgena so zanemarljivi, zdravniku pa je močno v pomoč. FOTO: Depositphotos

Če vam je zdravnik svetoval rentgensko slikanje, ga morate opraviti, saj je tveganje bolezni večje od tveganja, ki nastane pri sevanju.

Mit 3: Pokanje sklepov vodi v artritis

Morda vam gre na živce, ko prijatelj poka s členki, vendar mu to fizično ne škoduje.

Ko se sklep premika ali ko ga vlečemo, se v notranjosti tvorijo območja nizkega tlaka ali vakuuma. Zvok pokanja povzroči dušikov plin, ki preide v spoj, ko se nanj izvaja pritisk. Včasih je mogoče slišati tudi pokanje, ko se kita premakne čez del sklepa.

Neboleče pokanje sklepov je neškodljivo in ne povzroča poškodb ali artritisa. Če pa občutite bolečino, ko to počnete, se posvetujte z zdravnikom. Lahko gre za poškodbe ali kakšno bolezen.

Mit 4: Čokolada povzroča akne

Presenetljivo veliko raziskav se je osredotočilo na povezavo med uživanjem čokolade in pojavom aken. Veliko dokazov je neprepričljivih ali protislovnih, zato je še zdaj bolj malo kazalnikov, da bi kakšna čokoladica lahko vplivala na kožo.

Večina zdravnikov se strinja, da je vse odvisno od posameznika. Če ste nagnjeni k aknam, boste morda želeli omejiti uživanje čokolade in opazovati spremembe na koži. Zaradi vsebnosti sladkorja in mleka se je boljše izogniti belim in mlečnim čokoladam - raje posezite po temni.

Uporabljajte več svežih in suhih začimb, saj vsebujejo veliko koristnih snovi. FOTO: Dimaberlin, Shutterstock

Vendar vam ni treba odpisati čokolade za vedno. Za lepo kožo je najbolj zdrava uravnotežena prehrana! Zdrave maščobe iz avokada in oreščkov, vitamin C, ki pomaga pri proizvodnji kolagena, ter drugi antioksidanti iz sadja in zelenjave (z lupino vred!) so zelo pomembni za sijočo polt.

Pijte veliko vode, zmanjšajte vnos mlečnih izdelkov in sladkorja, in razlika bo očitna.

Mit 5: Uživanje česna odžene komarje

Ni dokazov, da bi uživanje česna odgnalo komarje. Študija iz leta 2005 je raziskala to trditev in ugotovila, da so bili udeleženci, ki so jedli česen, popikani enako kot v dneh, ko tega živila niso uživali.

Komarje sicer privlači izdihnjen ogljikov dioksid. Večji, ko ste, več ogljikovega dioksida boste izdihnili, zato vas bo obletavalo več komarjev. Komarje lahko pritegnejo tudi znoj, visoke telesne temperature in parfumi.

Zato za odganjanje teh neprijetnih krvosesov rajši uporabite fizična sredstva, kot so komarniki in mreže, pa tudi razpršila z aerosolnimi insekticidi in nanašanje lokalnih repelentov. Komarje privlačijo tudi vodni viri, zato poskrbite, da v bližini vašega doma ni stoječe vode.

Z zdravo pametjo

Obstaja veliko napačnih predstav o določeni hrani in dejavnostih, za katere ljudje trdijo, da povzročajo zdravstvene težave. Ker je veliko od njih netočnih, je najboljša rešitev, da se pogovorite s svojim zdravnikom.

Nikakor pa se ne pustite prestrašiti: najbolj zdravi boste, če se boste izogibali stresu, se redno gibali in jedli uravnoteženo hrano. Uživajte več sadja, zelenjave in začimb, spijte kakšen kozarec vode več. Čudežnih zdravil, ki bi nadomestila uravnoteženo življenje, ni.