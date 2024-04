Resnica o hujšanju in razstrupljanju s šparglji

Ne le da so šparglji hranljivi, zlahka jih vključimo v prehrano. Dobri so kuhani, pripravljeni na pari, pečeni ali dušeni.

Za ozimnico jih lahko vložimo, med sezono pa dodajamo jajcem, omakam, omletam, solatam, testeninam, juham.

V drobnih ali debelejših, belih, zelenih ali rožnatih poganjkih se skriva veliko vitaminov, mineralov in anti­oksidantov. Seznam je dolg. V pol skodelice (90 gramov) špargljev je 20 kcal, 2,2 grama beljakovin, 0,2 grama maščob, 1,8 grama vlaknin, vitamin C (12 odstotkov dnevno priporočene količine), vitamin A (18 odstotkov dnevno priporočene količine), vitamin K (57 odstotkov dnevno priporočene količine), folna kislina (30 odstotkov dnevno priporočene količine), kalij (šest odstotkov dnevno priporočene količine), železo (15 odstotkov dnevno priporočene količine), mangan (15 odstotkov dnevno priporočene količine). Poleg teh so v njih manjše količine drugih hranil, denimo riboflavina.

Nizka energijska vrednost

Raziskav, ki bi se ukvarjale samo s tem, kako šparglji vplivajo na izgubo odvečnih kilogramov, sicer ni. Vendar je glede na vse njihove lastnosti mogoče zatrditi, da pripomorejo k vitkosti.

Namreč, imajo zelo nizko energijsko vrednost – 90 gramov poganjkov vsebuje le okoli 20 kcal.

Naprej: 94 odstotkov špargljev predstavlja voda. Študije kažejo, da z vodo bogata živila spodbujajo hujšanje.

Skrbijo za zdravje prebavil

Tu so še prehranske vlaknine, ki so prav tako nepogrešljive v skrbi za dobro prebavo in vitkejšo linijo. V zgolj 90 gramih špargljev je 1,8 grama prehranskih vlaknin, kar je sedem odstotkov dnevno priporočenega vnosa.

Z vlakninami bogata hrana niža krvni tlak, uravnava količino holesterola v krvi ter zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja.

V špargljih so zlasti bogato zastopane netopne vlaknine, ki so močne zaveznice zdravih prebavil. Tu so še topne vlaknine, s katerimi se v črevesju hranijo koristne bakterije in vzdržujejo zdravo črevesno floro, zagotavljajo močno odpornost in dobro delovanje možganov.

Antioksidanti

Antioksidanti so snovi, ki v organizmu blažijo vpliv prostih radikalov, s tem preprečujejo oksidativni stres ter z njim povezana kronična vnetja in kronične bolezni.

Šparglji so, tako kot druga zelenjava, bogati z njimi. Med antioksidante v njih spadata tudi vitamina K in E, družbo jima delajo mnogi flavonoidi in polifenoli, zlasti gre tu omeniti kvercetin, kamferol, isorhamnetin in antocianine.

Te snovi ugodno vplivajo na krvni tlak, varujejo pred boleznimi srca, delujejo protivirusno, protivnetno in protirakavo, je dokazalo več raziskav.

Divji so močnejšega okusa od gojenih. FOTO: Dulezidar/Gettyimages

Dobrodošli v prehrani nosečnic

V špargljih je prav tako znatno zastopana folna kislina, ki je vključena v številne telesne procese. Med drugim omogoča rast novih celic, nastajanje rdečih krvnih telesc, nepogrešljiva je za pravilen razvoj živčevja zarodka.

Primerna količina folne kisline v nosečnosti otroka ščiti pred resnimi razvojnimi napakami v osrednjem živčevju.

V 90 gramih špargljev je okoli 30 odstotkov dnevno potrebne količine folne kisline za odrasle in 22 odstotkov potrebne količine folne kisline za nosečnice.

Nižajo krvni tlak

Povišan krvni tlak je pogosta tegoba sodobnega človeka in je velikokrat odgovoren za srčne bolezni in tudi srčno kap. Raziskave so pokazale, da večji vnos kalija in manjši vnos soli pomagata pri uravnavanju krvnega tlaka.

Kalij nanj vpliva na dva načina: sprošča stene krvnih žil ter hkrati spodbuja izločanje soli skozi urin. Prav šparglji so odličen vir kalija, saj ga v 90 gramih telesu dovedejo šest odstotkov dnevno potrebne količine.

Podajo se v različne jedi. FOTO: Katesmirnova/Gettyimages

Kaj pa razstrupljanje?

Eden od učinkov špargljev, ki jim jih pripisujejo nekateri, je tudi čiščenje telesa, na kar naj bi nakazoval vonj urina po krepčanju z njimi. A ta žal ni posledica odstranjevanja strupenih snovi iz organizma, temveč presnove določene snovi v njih. Gre za 1,2-ditiolan-4-karboksilno kislino.

Ta snov vsebuje žveplo in po zaužitju špargljev se stranski produkti presnove te snovi sproščajo v urin, ki v stiku z zrakom dobi prepoznaven vonj.

Omenjeno kislino vsebujejo le šparglji, zato povzročajo značilni vonj seča. Snov ni škodljiva, prav tako nima posebnih koristnih učinkov.

Značilni vonj urina zaznamo torej zgolj zaradi presnove te snovi, ne pa zaradi izločanja strupov iz telesa.