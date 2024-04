Miti in resnice o bolečinah v hrbtu

Okoli nas kroži kar nekaj resnic in mitov glede bolečin v hrbtu. Dobro je poznati oboje.

Resnice

Večina ljudi občuti bolečine v hrbtu vsaj enkrat v življenju. Bolečine v hrbtu so zelo pogoste in lahko prizadenejo ljudi vseh starosti in iz vseh življenjskih okoliščin.

Fizična aktivnost pomaga pri preprečevanju in zdravljenju bolečin v hrbtu. Redna telesna aktivnost, zlasti vaje za krepitev mišic hrbta in trebuha, pomagajo zmanjšati tveganje za bolečine v hrbtu. Vaje pospešijo tudi zdravljenje hrbta.

Psihološki dejavniki lahko vplivajo na bolečine v hrbtu. Stres, anksioznost, depresija in drugi psihični dejavniki lahko povečajo občutek bolečine v hrbtu in otežijo zdravljenje.

Sedeči način življenja lahko prispeva k bolečinam v hrbtu. Dolgotrajno sedenje, še posebej v nepravilni drži, lahko povzroči mišično oslabelost in togost ter prispeva k pojavu bolečin v hrbtu.

Miti

Počitek v postelji je najboljši način zdravljenja bolečin v hrbtu. Čeprav lahko kratkotrajen počitek pomaga pri lajšanju akutnih bolečin v hrbtu, je dolgotrajno ležanje v postelji lahko škodljivo. Priporočljivo je ohranjati zmerno telesno aktivnost.

Bolečina v hrbtu je vedno posledica resne poškodbe ali bolezni. Večina bolečin v hrbtu ni posledica resne poškodbe ali bolezni, ampak je pogosto posledica preobremenitve mišic ali nepravilne drže. Kljub temu je pomembno, da se posvetujete z zdravnikom, če bolečina v hrbtu ne mine ali se poslabša.

Le operacija lahko odpravi bolečine v hrbtu. Večina primerov bolečin v hrbtu se lahko uspešno zdravi s konzervativnimi metodami, kot so fizioterapija, vaje za krepitev mišic, protibolečinska zdravila in spremembe življenjskega sloga. Operacija je običajno potrebna le v redkih primerih.

Bolečine v hrbtu so s starostjo neizogibne. Medtem ko se tveganje za bolečine v hrbtu povečuje s starostjo, ni nujno, da so bolečine v hrbtu neizogibne. Z zdravim načinom življenja, redno telesno aktivnostjo in pravilno nego hrbtenice je mogoče zmanjšati tveganje za pojav bolečin v hrbtu tudi v starosti.