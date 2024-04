Prepričana sem, da ste se tudi vi že soočili z veliko lekcijo, ki se ji reče NE, predvsem pa izražanja svoje resnice. V 32 letih dela na sebi sem ugotovila, da je modrost vedeti, kdaj izraziti svojo resnico in kdaj preprosto molčati. In ja, vem – ni lahko reči NE. Bolj se boste poglabljali v to lekcijo, bolj boste spoznavali, da je vse povezano z lastno vrednostjo in zdravo ljubeznijo do sebe. Tudi sama sem se spraševala, do kod pustiti ljudem, da hodijo po meni, me delajo majhno. Potem sem spoznala, da je vse povezano samo z mojo notranjostjo in mojim čutilnim centrom. Bolj sem se slabo poč...