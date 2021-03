Znanstveniki v skrbeh: To je kot atomska bomba, nobena država ne bo varna

Mutacija virusu omogoča izmikanje protitelesom (simbolična fotografija). FOTO: Cgtoolbox Getty Images/istockphoto

Brazilski znanstveniki so opozorili, da bi lahko nenadzorovan izbruh tamkajšnje različice novega koronavirusa ogrozil boj celotnega sveta proti pandemiji. Bolj nalezljiva različica P1, poimenovana brazilska različica, je že postala dominantna v tej južnoameriški državi in povzročila drugi val, ki je še veliko hujši kot prvi in ne kaže znakov umirjanja.Zaradi bolj nalezljive različica P1 so bolnišnice in intenzivne nege v Braziliji, kjer jim nikakor ne uspe vzpostaviti učinkovitega sistema cepljenja, polne pacientov. Biološki matematik, ki sodeluje z Observatorijem za covid 19 v Braziliji, je za Washington Post informacijo o dominantni brazilski različici pospremil z besedami, da je to atomska bomba. Presenečen je nad količino odkritih različic in opozarja, da se ljudje ne zavedajo, kako resna je situacija, saj so te različice pravila precej bolj nalezljive od prvotne, ki je začela svoj pohod v Vuhanu na Kitajskem. »To pomeni, da se pandemija pospešuje. To je katastrofa,« je dejal.»Nobena država ne bo varna, če ne bodo vse države nadzirale svojih izbruhov,« pa opozarja ameriška epidemiologinjain dodaja, da so države, kot je Brazilija, kjer je virus prosto na pohodu, pravo leglo novih morebitnih različic.Različico P1 so v Braziliji potrdili decembra lani v močno prizadetem mestu Manaus v Amazoniji, ki ga je januarja letos zajel močan drugi val, na vrhuncu katerega je v dvomilijonskem mestu umiralo po sto ljudi na dan. Laboratorijske raziskave so pokazale, da mutacije E484K blizu mesta, ki omogoča pripetje virusa na celico, pomagajo tej različici, da se izogiba protitelesom od prejšnjih okužb ali cepljenja.»Ta mutacija zmanjša učinkovitost nevtralizacije virusa s protitelesi proti izvorni vuhanski različici, na osnovi katere so narejena vsa obstoječa cepiva. Torej nevtralizacija virusa je manj učinkovita, ni pa popolnoma preprečena. Rezultat je, da cepiva slabše zaščitijo proti pojavu bolezni, še vedno pa zelo učinkovito preprečijo hujši potek bolezni. Razlog je tudi v dejstvu, da cepiva sprožijo poleg protiteles tudi celično imunost, katere mutacije prisotne v novih različicah virusa ne zmanjšajo,« je slovenski strokovnjakpojasnil, zakaj takšna zaskrbljenost glede teh novih različic virusa, poleg brazilske še južnoafriška, nigerijska, newyorška...