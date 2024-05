Po Evroviziji odjeknilo! Oseba javno užalila Mišo Molk, preberite njen odgovor

Na družbenih omrežjih pojavil prispevek o tem, kako nekdanja televizijska voditeljica in poznavalka Evrovizije Miša Molk, komentira letošnjo Evrovizijo.

V Odmevih se je dotaknila organizatorjev EBU, na vprašanje, ali smo priča začetku konca Evrovizije, kot jo poznamo, je takrat dejala: »Po moje smo blizu, čeprav to je zavajanje z besedama kruha in iger ter tudi ponižujoče do tistih, ki kruha nimajo in nimajo strehe nad glavo in nimajo vode in nimajo življenja. Zato se mi zdi, da to v taki obliki več ne zdrži in da je loščenje vojnih zločinov preko glasbe, sramota.« Spregovorila je tudi o mavrični zastavi ter dejala, da je bila to edina nadnacionalna zastava, ki je bila dovoljena. »Ne nasprotujem mavrični zastavi, naj vihrajo, ampak da je bilo potem toliko drugih restrikcij, s tem pa se ne strinjam.«

Vsebino prispevka so mnogi bralci komentirali tudi na družbenih omrežjih. »A kdo to prav, plastična Miša, vse je šlo nekam,« je zapisal nekdo. Legendarna TV voditeljica je sklenila, da komentatorju na njegov komentar odgovori: »Spoštovani, le kako lahko s tako lahkoto umažete lasten jezik in dušo…? Vse dobro vam želim, da bi vas nahranile lepe besede in dobre misli.«