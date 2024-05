Vedeževalec napovedal zmagovalca evropskih volitev, enemu izmed kandidatov pa zaplete

Vedeževalec Blaž Knez o politiki ne govori rad, prav tako ni najbolj navdušen, če mu kdo zastavi vprašanja, vezana na politiko. Pa vendar nam ga je uspelo prepričati in mu zastaviti tri vprašanja pred prihajajočimi evropskimi volitvami. Vas zanima, kaj so mu razkrile karte?

Vprašali smo ga, kakšen bo razplet letošnjih volitev. Na vprašanje, ali se bo ponovil razplet izpred petih let, ko je največ glasov dobila Janševa SDS.

»Zelo so delavni in pridni. Vidim, da čakajo, vidim tudi spremembo. Imajo zelo dobre karte, ki kažejo na odločnost, poštenost. To so res zelo dobre karte,« je dejal in dodal, se jim obeta dober rezultat.

Blaž Knez o zmagovalcu evropskih volitev FOTO: P. Pa.

Na vprašanje, ali bo Matej Tonin, ki je nosilec liste NSi izvoljen oziroma ali bo zapustil Slovenijo. »Kaže se mu nepričakovani denar. Vidim tudi nekaj zapletov, ne vem točno, kaj in zakaj. Kaže se neka sprememba, nepričakovana sprememba in čakanje,« je dejal, na vprašanje, ali bo izvoljen in se preselil v tujino, je odvrnil, da karte kažejo, da bo Tonin izvoljen. »Karte so zelo zahtevne,« pove in vrže še eno karto na mizo, ki bi mu lahko dodatno razjasnila Toninov položaj.

»Neke neprijetnosti bodo, a jih bo rešil,« je dejal in dodal, da ima na koncu zelo ugodno karto, vmes se sicer pokažejo neke težave, ki pa jih bo premostil. »Kaže se karta kariere, obetajo se spremembe, a ne morem povedati vsega. Preveč ste radovedni,« še doda v smehu Knez.