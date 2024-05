Vrstniško nasilje je družbeni problem

Občutek glede neusmiljenih vrstnic, še posebno ene, ki me je klicala pošast, sem zdaj, ko sem stara 26 let, nekoliko potlačila, vsake toliko pa udari z vso močjo, sploh v odnosih z ljudmi. Rekla mi je tudi, da je sanjala, da mi je s kladivom razbila glavo. Spomini na to, kako so me sošolke in sošolci vso osnovno šolo izključevali, se niso hoteli družiti z menoj, me zmrazi še danes,« nam je zaupala zdaj študentka, sicer pa nekdanja učenka OŠ Karla Destovnika Kajuha (KDK) Šoštanj, ki jo je obiskovala tudi 12-letna deklica, ki si je v začetku maja vzela življenje. 12-letnica, ki si je vzela živl...