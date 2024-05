Severina nad priljubljenega duhovnika: Samo dobro sem se seksala. Želim ti enako ...

Hrvaška zvezdnica Severina Vučković svoj vpliv na družbenih omrežjih pogosto uporablja za pomoč pri boju za pravice žensk, znano pa je tudi, da se aktivno zavzema za pravico do splava in njegovo zakonito dostopnost v hrvaških bolnišnicah, piše Slobodna Dalmacija.

Hrvaški duhovnik, ki je zaslovel na TikToku in na njem redno snema vsebine, Tomislav Lukač, pa je pevko ostro obsodil in z Instagrama naložil del njenega videa, v katerem je komentiral, da je splav »ne samo veliko zlo, ampak tudi zelo škodljiv za ženske, ki se odločijo zanj.« V istem videu je uporabil tudi pričevanje neznane ženske, ki je spregovorila o svojem splavu.

Severina je nato na Instagramu delila zgodbo neznanca, ki je delil posnetek duhovnika s slabšalnim komentarjem: »Ženska od škandalov, ravnokar si je opomogla od jahte, pa je spet tukaj.« Ker na duhovnikovem Instagram zgodbi tovrstnih zgodb ni, ni mogoče z gotovostjo trditi, ali je sporno Instagram zgodbo objavil on ali kdo drug, je pa Severina v naslednji objavi duhovniku neposredno odgovorila, kar nakazuje, da je bi lahko bil avtor zgodbe. »Dragi, tvoj status zveni tako, kot da mi je glavo prerezal motor jahte, zato so mi jo zašili nazaj v najboljši kliniki za dajanje glave nazaj na telo, ko jo prereže motor čolna, jaz pa sem samo dobro seksala, kar ti želim tudi ti lahko z osebo nasprotnega spola. Kako veš da ni dobro, če nisi poskusil?«

FOTO: Instagram/Severina

Severina Vučković je pred tem sprožila burne odzive s podporo civilni iniciativi Moj glas, moja izbira in ostro kritizirala bodočo vlado. Priljubljena pevka je na družbenih omrežjih svoje sledilce pozvala, naj podprejo to gibanje, ki zagovarja pravico vsake ženske v EU do varnega in dostopnega splava.