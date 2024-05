Astrologinja Lenka: V poslu ali pa čem drugem bo zaradi majhne stvari prišlo do eksplozije

Tako kot je bil včeraj dan za številne začetke in uspehe, tako je danes dan, ko je bolje, da se nikamor ne mudi, ampak danes počiva. Luna nadaljuje svojo pot v znamenju tehtnice, najbolj pa jo obremenjuje delovanje partnerskih odnosov.

Tudi v trenutku, ko se v njej porajajo kakšna vprašanja ali mora nekaj narediti hitreje, je Mars tam nasproti, kar bo povzročilo marsikatero težavo ali prepir v vsaki zvezi. Mars je premočan v svojem znamenju in zdaj ga moti, da ga obremenjujete z vprašanji, ki se nanašajo na karkoli v samem odnosu, ker mu to trenutno ni prioriteta. Tudi v poslu ali katerem koli drugem bo zaradi majhne stvari prišlo do eksplozije. Je na severnem vozlu in pripravlja povsem drugačne načrte zase in nekatere izključno za svoje delo ter ne želi, da bi ga kdo obremenjeval z drugimi težavami. In Luna je na južnem vozlu in to jo potegne v neko preteklost, da o tem zdaj razpravlja in odpira teme, ko se je kaj zgodilo. In ta drugačen pogled vodi v različne konflikte. In v vseh pogledih bo trpela šibkejša stran. Nato bo Luna v prazen tek, saj ne dela aspektov, dokler ne preide v znamenje Škorpijona.

Astrološka karta.

Danes je nedelja, dan sonca, a je še samo danes v znamenju bika. Dosegel je zadnjo 29. stopinjo in tvori natančen sekstil z Neptunom v znamenju rib. Potrebujete tišino, mir in popoln občutek iz najglobljega dela telesa, da naredite določene načrte, kaj si želite za kakšen dan kasneje. Danes ni najboljši čas za realizacijo, le prepustite se svoji intuiciji in vizualizaciji in naredite najboljšo različico tega, kar želite. Nekomu, ki ima kakršnokoli težavo, pa čeprav samo z njim, lahko pomagaš, da začuti, da v tistih zanj težkih situacijah ni sam. Naj bo vse pošteno in javno, brez kakršnih koli umetnih prikazovanj. Izogibajte se kakršnim koli skrivnim dogovorom, skrivnim razmerjem, saj nihče ni povsem odkrit niti z dobrimi nameni in se bo hitro razkrilo. Danes sploh ni zaželeno začeti kakršnega koli poslovnega podviga, še manj pa skleniti trajnega dogovora, ker se bo pozneje izkazalo, da nekdo pri samem dogovoru ni bil povsem pošten. Najbolje je, da se obrnete vase in naredite načrte za naslednje obdobje.