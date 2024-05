Strmoglavilo jadralno letalo, poročajo o smrti

V občini Bistrica v Rožu na avstrijskem Koroškem je v soboto v strmoglavljenju jadralnega letala umrl 56-letni pilot. Vzrok nesreče zaenkrat ni znan, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po do zdaj znanih podatkih je moški zgodaj popoldne vzletel z letališča v Celovcu in prek Karavank priletel v slovenski zračni prostor. Ob povratku je iz neznanih razlogov strmoglavil na območju severnega vznožja gore Vajnež tik za mejo.

Avstrijski kontrolorji so sicer okoli 16.40 od letala prejeli klic v sili. Po več neuspešnih poskusih vzpostavitve stika s pilotom se je začela iskalna akcija, v kateri sta sodelovala policijski in reševalni helikopter. Ob približno 20. uri so v dolini Rute blizu vznožja Vajneža našli razbitine letale.

Preiskava dogodka se nadaljuje danes, navaja APA.