Drama na Pacifiku! Poročajo o nemirih in mrtvih, ujetih 3200 turistov (FOTO)

Francoske sile v čezmorskem ozemlju Nova Kaledonija so danes sprožile operacijo z namenom obnovitve nadzora nad ključno cesto, ki povezuje prestolnico otočja Noumea z mednarodnim letališčem. Vsi komercialni leti so bili ta teden zaradi nemirov odpovedani, zaradi česar je na otočju ujetih okoli 3200 turistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

60-kilometrsko pot med Noumeo in letališčem zdaj varuje 600 oboroženih pripadnikov žandarmerije, je sporočil francoski notranji minister Gerald Darmanin. Gre za še en varnostni ukrep v luči trajajočih nemirov na tem tihomorskem otočju.

Lokalne francoske oblasti so prepričane, da se varnostne razmere izboljšujejo. Kljub temu so danes z otočja poročali o več nočnih požigih.

Nasilni izgredi so na Novi Kaledoniji izbruhnili v ponedeljek po spremembi volilne zakonodaje, s katero želijo razširiti volilno pravico v prid neavtohtonim prebivalcem otočja. Razširitev volilne pravice naj bi po oceni Gibanja za neodvisnost Nove Kaledonije koristila zlasti Franciji naklonjenim politikom in še bolj omejila pravice staroselcem. Skupno je bilo v izgredih ubitih šest ljudi, med njimi tudi dva policista in trije avtohtoni prebivalci iz ljudstva Kanak.

Francija je kolonizirala Novo Kaledonijo sredi 19. stoletja. Status čezmorskega ozemlja je otočje pridobilo po drugi svetovni vojni, v naslednjih desetletjih pa se je okrepilo gibanje za neodvisnost. Prebivalci so na treh referendumih v letih 2018, 2020 in 2021 glasovali za to, da otočje ostane del Francije.