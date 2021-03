Novega sproščanja ne bo, v Sloveniji prvi primeri brazilske različice (VIDEO)

Ponekod že slabše razmere

V nedeljo so po podatkih sledilnika covida v 1681 PCR-testih potrdili 210 okužb z novim koronavirusom (12,5 odstotka). Bilo je tudi 7256 hitrih antigenskih testov, vse pozitivne izvide preverjajo še s PCR-testi. Umrlo je šest oseb.V soboto so v 2785 PCR testih potrdili 382 okužb z novim koronavirusom, umrli pa so trije covidni bolniki.Sedem dnevno povprečno število potrjenih primerov v Sloveniji po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 762 (včeraj 766). V bolnišnicah se danes skupaj zdravi 527 covid bolnikov, kar je 17 več kot včeraj in 29 več kot v soboto. »V soboto je sicer število hospitaliziranih prvič po 24. oktobru padlo pod 500, a je žal že v nedeljo preseglo 500 in tudi danes vztraja nad 500,« je na novinarski konferenci povedala vladna predstavnicaNa intenzivni terapiji se danes zdravi 91 pacientov, 2 več kot včeraj. Skupaj je bilo včeraj v bolnišnice sprejetih 37 pacientov, v soboto 32. Iz bolnišnic je bilo v nedeljo odpuščenih 14 pacientov, v soboto pa 17.Doslej je bilo v Sloveniji opravljenih že več kot 945.000 PCR testiranj in več kot milijon hitrih antigenskih testov. Po oceni NIJZje aktivnih primerov v državi trenutno 10.737, doslej pa je bilo skupaj potrjenih primerov že preko 195.000.Danes so se v šole vrnili dijaki prvih treh letnikov, maske so obvezne za vse od 6. razreda dalje. Začelo se je tudi poskusno enotedensko odpiranje teras in vrtov lokalov v nekaterih regijah, njihovo odprtje bo odvisno od epidemiološki razmer. Kot je opozorila Bratuša, se ponekod v jugovzhodni Sloveniji razmere že nekoliko slabšajo. »Po danes objavljenih podatkih tam 7-dnevno povprečje okužb znaša 42, kar je ravno meja, ki je določena za rumeno fazo za to regijo. Epidemiološke razmere v Posavju pa zaenkrat ostajajo bolj stabilne,« je povedala Bratuša.Od danes naprej veljajo tudi spremembe glede napotitve v karanteno. Po novem je slednjo mogoče z negativnim testom prekiniti po 5 dneh. V karanteno so sicer napoteni vsi, ki ne predložijo negativnega PCR ali HAGT izvida, ki niso preboleli covida ali niso bili cepljeni.Na novinarski konferenci je spregovorila tudi vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje. »Žal se stanje ne izboljšuje tako hitro, kot bi si želeli,« je povedala in tudi dodala, da ta teden večjega sproščanja ukrepov ne bo, glede na to, da se epidemiološka situacija ne izboljšuje. Ukrepi zato v večini ostajajo.Logarjeva je sicer spregovorila tudi o ukrepu nošenja mask v šolah in pojasnila, da gre za zelo pomemben ukrep, ki lahko pomaga pri zajezitvi virusa. »Če sta v prostoru dve osebi in nobena ne nosi maske, je kar 70-odstotna možnost, da bo zbolela druga oseba, če je prva okužena. Če ima tisti, ki je okužen, masko, se verjetnost že bistveno zmanjša. Manjši je učinek, če ima masko tisti, ki ni okužen. Najbolj učinkovit ukrep, poleg tega, da se ne družimo, je, da nosimo maske.« Poudarila je tudi, da »se odstotek kisika v krvi, če imamo masko, v krvi ne zniža. Naši možgani zato nič slabše ne delujejo.«Izpostavila je še, da si v vladni skupini želijo doseči 60-odstotno precepeljenost čim prej. »Nekje 90-odstotna precepljenost je tista, ki zanesljivo širi okužbe. Takrat več ne pride epidemičnih pojavov, temveč samo do posameznih pojavov pri tistih, ki ne morejo biti cepljeni ali ne morejo razviti zadostne zaščite s protitelesi.« Opozorila je tudi na pojav neželenih učinkov, ki jih prinaša cepljenje: v Avstriji so zato cepljenje celo prekinili . Logarjeva je poudarila, da vzročnih povezav s cepljenjem še niso dokazali, je pa treba vsako smrt natančno preiskati.Je pa vodja svetovalne skupine razkrila tudi, da so v Sloveniji zabeležili tudi prve primere brazilske različice virusa. Eden od okuženih se zdravi v mariborski bolnišnici, dva sta v domači oskrbi. Kot je povedala Logarjeva, je šlo za tesne stike znotraj družine. »Upamo, da smo okužbo zamejili in da se vendarle ni razširil med prebivalstvom.«Prvi primer brazilske različice je potrdil tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).Glede cepiv in cepljenja je spregovorils Fakultete za farmacijo v Ljubljani. Kot je povedal, v tem tednu pričakujejo pozitivno mnenje za cepivo družbe Johnson & Johnson. »Mnenje bo verjetno pozitivno, kar bi pomenilo, da bi lahko že prihodnji dan evropski direktorat za zdrave dal pozitivno mnenje in bi hitro lahko prišlo do distribucije.V Sloveniji lahko pričakujemo, če bo vse po predvidevanjih, to cepivo v mesecu dni,« je dejal in poudaril, da gre za vektorsko cepivo, »DNA-cepivo, ki je zelo podobno cepivom Sputnik V. in cepivu AstreZenece«.Povedal je, da so klinične študije cepiva opravili med 44.000 udeleženci v Evropi, ZDA, Braziliji in Južni Afriki. »Zanimivo je, da je tudi učinkovitost v ZDA 72-odstotna, kar je primerljivo z učinkovitostjo AstreZenece, v Južni Afriki in Braziliji pa je bila učinkovitost 57- oz. in 69-odstotna. To kaže na to, da so v kliničnih študijah, ki so bile izvedene v teh dveh državah, že bili prisotni mutirani podtipi novega koronavirusa, zato je učinkovitost nekoliko manjša, a še vedno zadovoljiva.«Naslednje cepivo, ki je v pregledu na Evropski agenciji za zdravila, je cepivo CureVac nemške družbe, ki temelji na informacijski RNA in je podobno cepivo Pfizerja ter Moderna. Štrukelj je povedal tudi, da EMA še čaka na celotno dokumentacijo Sputnika V., prav tako že opravlja pregled ameriškega cepiva Novavax, poleg tega pa pozvala tudi še dve kitajski družbi, ki izdelujeta cepivi sinovac in sinopharm.Štrukelj je o zapletih s cepivom AstraZeneca povedal, da so pozorni na serijo v Avstriji in poudaril, da je bilo s cepivom cepljenih že približno 80 milijonov posameznikov po svetu, torej približno tretjina vseh cepljenih. »Neželenih učinkov je zelo malo - le nekaj deset. Enako so bili štirje resni neželeni učinki pridani glede cepiva Pfizer. Tako kot zdravila imajo tudi cepiva imajo neželene učinke in ti so zapisani. Proizvajalec ko odda dokumentacijo, ko Ema izda dovoljenje za promet, so znani vsi neželeni učinki, tako tisti blagi kot tisti, ki so bili opaženi med kliničnimi raziskavami.«