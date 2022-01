Znane nove informacije o mutaciji deltakron

Strokovnjaki so v ponedeljek izjavili, da je domnevna hibridna mutacija koronavirusa, imenovana deltakron, najverjetneje posledica napake v laboratoriju in ne gre za novonastalo različico. Ciprski mediji so o odkritju mutacije poročali v soboto in jo opisali kot genetsko ozadje različice delta skupaj z nekaterimi mutacijami različice omikron.

Čeprav se koronavirusi med seboj lahko genetsko združujejo, je to zelo redek pojav, poročajo znanstveniki, ki preučujejo odkritje tako imenovanega deltakrona.

»Sekvence ciprskega deltakrona, o katerih je poročalo več medijskih hiš, so več kot očitno kontaminirane,« je na twitterju izjavil Tom Peacock, virolog z oddelka za infekcijske bolezni na londonskem Imperial Collegeu.

Jeffrey Barrett, vodja pobude za genomiko covida 19 na britanskem inštitutu Wellcome Sanger, je dejal, da se domnevne mutacije nahajajo na delu genoma, ki je posebej občutljiv na nekatere postopke sekvenciranja. »To skoraj zagotovo ni biološki rekombinant delte in omikrona,« je dejal v ponedeljek.

Znanstveniki se od začetka pandemije borijo proti poplavi dezinformacij o covidu 19, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prejšnji teden so se pojavila nepreverjena poročila o kroženju virusa flurona, kjer naj bi šlo za kombinacijo gripe in koronavirusa. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v ponedeljek obstoj omenjenega virusa zavrnila.