Zdravnik: To boste videli, ko boste umirali (VIDEO)

Ameriški zdravnikje na družabnih omrežjih objavil posnetek, ob katerem se naježi koža. Ko je moral še eno družino obvestiti, da je njihov družinski član umrl, se je odločil, da bo na dramatičen način prikazal, kako so videti zadnji trenutki življenja tistih, ki so okuženi s covidom.»Upam, da vaši zadnji trenutki življenja ne bodo takšni,« je dejal in povedal, da je točno tako, ko posameznik težko in hitro diha. »Če ne boste začeli na javnih mestih nositi maske, se bo končalo natanko tako,« je dejal in izpostavil pomen ostalih varnostnih ukrepov, kot sta omejevanje socialnih stikov in temeljito umivanje rok.Remy je pediater, ki je zaposlen v bolnišnici Washington University Medical Center v St. Louisu. Pravi, da je zdravil že več kot tisoč bolnikov s covidom, več kot sto od njih je moral tudi intubirati.