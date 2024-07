Zakaj v Grčiji turisti umirajo zaradi vročine? Vsem je skupno to ...

Najmanj pet tujcev, med njimi tudi znani zdravnik in voditelj Michael Moseley, je počitnice v Grčiji ob ekstremnih temperaturah plačalo z življenjem. Iskanje oseb, ki veljajo za pogrešane, še poteka. Tragedijam sta skupni vsaj dve stvari - vsi ponesrečenci so bili starejši (55-80 let) in so se za pohod odločili sredi dneva kljub visokim temperaturam.

Vročinski val trenutno preplavlja Evropo, čutijo ga tudi v Grčiji, kjer je povprečna temperatura zraka poleti 27-28 °C. Nedavno je temperatura v tej državi dosegla celo 44 °C. Oblasti v odgovor na težavo sprejemajo ukrepe za zaščito turistov, tudi na njihovo nezadovoljstvo.

Domačini so navajeni vročine. FOTO: Stelios Misinas Reuters

»Najbolj boleče za turiste so omejitve dostopa do Akropole, ki je med največjo sončno svetlobo 'zaprta'. To je nujno, saj je evakuacija od tam izjemno težka in je treba poškodovance enega za drugim prenašati na nosilih. Ni prostora za pristajanje helikopterjev ali prihoda reševalcev. Poleg tega je to mesto popolnoma izpostavljeno soncu. Ko dodaš še vročino in gnečo, se zlahka onesvestiš. Ob vsem tem turisti pogosto pozabijo na hidracijo,« je povedala Joanna Fix​, psihoterapevtka, ki živi v Atenah.

Domačini so navajeni vročine, zato za razliko od turistov znajo primerno ravnati. Na glavi imajo vedno zaščito in s seboj nosijo vodo, sredi dneva pa ne gredo ven, če jim ni treba.

»Klimatska naprava je nujna, če moramo čez dan delati. Julija bo verjetno velik del prebivalstva ostajal doma zaradi službe, avgusta, ki je v Grčiji praznični mesec, pa bodo Atene zagotovo opustele. Nekako bo treba zdržati vročino, vedno moramo imeti vodo,« je opozorila Joanna Fix.

Če na močnem soncu prenehate biti žejni, je to slab znak, prav tako glavoboli in bolečine v vratu. Slabost in bruhanje pomenita, da oseba potrebuje zdravniško pomoč.

Turisti, ki so med potovanjem izgubili zdravje ali življenje, so najverjetneje podcenili nevarnost in precenili zmožnosti svojega telesa. Takšna neodgovornost ima lahko tragične posledice. Ko potujete sami, izven načrtovane poti, morate paziti, saj ste, če se kaj zgodi, prepuščeni sam sebi.

Kako umreš od vročine?

Ena od nevarnosti je sončna kap, ki je posledica izpostavljenosti preveč intenzivni, dolgotrajni sončni svetlobi. Nezaščitena glava in vrat povečujeta tveganje. V takih pogojih lahko pride do zastoja možganskih ovojnic in možganov. Pregreto telo izgubi sposobnost uravnavanja lastne temperature.

Toplota, ki se poenostavljeno povedano kopiči v notranjosti, se ne prenaša učinkovito nazaj ven. Najbolj ogroženi so starejši in kronično bolni, prizadene pa lahko vsakogar, ki ne upošteva osnovnih pravil varnega zadrževanja na soncu.

Že 10-12 minut na soncu brez zaščite pogosto izkaže za nevarnega. FOTO: Alkis Konstantinidis Reuters

»Preden se to zgodi, najprej opazimo simptome toplotne izčrpanosti, ki se med drugim pogosto pojavlja pri ljudeh, ki opravljajo fizična dela. Najprej pridejo krči trebušnih mišic ali okončin, ki jih imenujemo toplotni krči. To je znak, naj se čim prej umaknemo s sonca, se skrijemo v hladen, zračen prostor in začnemo piti več tekočine,« je povedala Joanna Fix.

Največja napaka, opozarjajo strokovnjaki, je zadrževanje na soncu med 11. in 15. uro ter nezadostna hidracija. Količino zaužite tekočine v takšnih razmerah je treba povečati, saj »priporočenih« 1,5 litra morda ne bo dovolj. Kot poudarjajo reševalci v Grčiji, se že 10-12 minut na soncu brez zaščite pogosto izkaže za nevarno.

Dodajajo, da večina ljudi ne zna prepoznati simptomov bližajoče se možganske kapi, zato jih zamenjujejo z utrujenostjo. Če na močnem soncu prenehate biti žejni, je to slab znak, prav tako glavoboli in bolečine v vratu. Slabost in bruhanje pomenita, da oseba potrebuje zdravniško pomoč, poroča mondo.rs.