V Kopru temperatura morja 29,9 °C! Peklenska vročina se nadaljuje

»Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev,« se glasi opozorilo, zapisano na spletni strani Agencije RS za okolje, medtem ko je celotni zemljevid države obarvan močno oranžno. Ponekod napovedujejo tudi nevihte.

Danes se obeta večinoma sončno in soparno ozračje, na severozahodu lahko nastane kakšna nevihta. Drugod je možnost za te majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 °C.

V soboto bo delno jasno, popoldne bodo znova nastale posamezne nevihte, predvsem v severni polovici Slovenije. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 °C.

Temperature slovenskega morja v tem času so izredno visoke. V četrtek, 11. julija, zvečer so se povzpele do 29,9 stopinj, v petek zjutraj so se spustile do 28,6. Ohladitve v morski vodi si kopalci ne morejo obetati.

Na Hrvaškem je morje pretoplo

Bralci, ki dopustujejo pri južnih sosedih, tarnajo, da je morje pretoplo. Tako pravi bralka, ki se trenutno mudi na Dugem otoku, medtem ko bralca na Silbi temperatura ne moti.

Huda vročina, ki te dni pesti Hrvaško in druge države v regiji, je sicer povzročila skokovit dvig temperatur morja ob Jadranski obali. Te se ponekod bližajo 30 stopinjam Celzija. Hrvaška je zaradi visokih temperatur tako kot v četrtek tudi danes v rdečem, vročinski val pa ne bo popustil niti v soboto.

V Pulju je imelo morje ob 8. uri zjutraj 28,1 stopinje Celzija, na Krku in v Crikvenici pa okoli 27,5, kažejo podatki hrvaškega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ). Najtoplejše je Malo jezero na Mljetu, kjer je imela voda zjutraj 29,3 stopinje.

Na Rabu so morske merilne postaje pokazale 27,5 stopinje, v Splitu in Dubrovniku 27, v Rovinju pa 26,8 stopinje. Najhladnejše je bilo zjutraj morje v Šibeniku s 25 stopinjami. Nekaj manj kot 26 stopinj so izmerili tudi na Hvaru, v Zadru in Malem Lošinju.

Najvišja temperatura pred devetimi leti

Na Hrvaškem so rekordno temperaturo morja zabeležili 30. julija 2015, ko je imela voda v Malem jezeru na Mljetu 31,1 stopinje.

DHMZ je za danes in soboto sicer izdal rdeče vremensko opozorilo, ki velja za vse regije v državi. Temperatura zraka bo čez dan po napovedih ponekod dosegla 38 stopinj Celzija, v nekaterih mestih na obali pa se niti ponoči ne spusti pod 25 stopinj.

V Dubrovniku je morje tako toplo, da dopustniki skačejo kar v fontane. FOTO: Grgo Jelavic/pixsell Pixsell

V Bosni in Hercegovini bodo temperature na jugu države danes dosegle 41 stopinj Celzija, drugod pa se bodo gibale med 34 in 39 stopinjami. Huda vročina bo najmanj do konca tedna pestila tudi Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo, Kosovo in Albanijo s temperaturami do 40 stopinj.

»Na Reki je vročina neznosna ... Tudi v morju se ne moreš ohladiti, saj ima 28 stopinj,« je za hrvaški 24sata povedal bralec. »Split je poln turistov. Ta konec tedna poteka glasbeni festival. Temperatura zraka je 34, morja pa 27,« poročajo.

V Dubrovniku, kjer je vreme resnično peklensko, se turisti poskušajo ohladiti kar v vodnjakih, še piše 24sata.