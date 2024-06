Grčija gori: odredili so evakuacijo (FOTO in VIDEO)

Na območju kraja Koropi 30 kilometrov južno od grške prestolnice Atene je danes izbruhnil gozdni požar, zaradi katerega so oblasti odredile evakuacijo prebivalcev. Zaradi požara, ki ga širi močan veter, so ustavili promet na avtocesti do predmestja Aten.

O žrtvah ni poročil

Kot je videti na posnetkih lokalne televizije, gori skladišče, plameni pa so zajeli tudi suhi privez za čolne ter polja suhe trave in oljk. Doslej so evakuirali dve vasi na območju.

FOTO: Louisa Gouliamaki Reuters

Tiskovni predstavnik gasilcev je dejal, da je danes zanje zelo težak dan, saj vsakih deset minut izbruhne nov požar.

Vzrok požara še ni znan, pri gašenju pa ob okoli 50 gasilcih sodelujejo tudi štiri letala za gašenje, šest helikopterjev ter več kot deset gasilskih vozil. Samo v torek je po državi izbruhnilo več kot 40 požarov v naravi.

Deževalo ni že več tednov

Na območju Aten ni deževalo že več tednov, zato so nekatera območja povsem suha, medtem ko so v državi beležili za ta čas neobičajno visoke temperature, ki so ponekod dosegale 44 stopinj Celzija. V minulem tednu so našli mrtve tri tuje turiste, ki so se ob žgočem soncu odpravili na sprehod, tri turiste pa še vedno pogrešajo.

FOTO: Louisa Gouliamaki Reuters