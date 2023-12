Začelo se bo množično cepljenje otrok. Ponekod se bodo morali cepiti vsi mlajši od 10 let

Afganistan bo v prihodnjem tednu proti otroški paralizi cepil 8,8 milijona otrok, je danes sporočilo afganistansko ministrstvo za zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je afganistanske oblasti o povečani možnosti okužb z virusom posvarila po vrnitvi afganistanskih beguncev, ki so se iz sosednjega Pakistana nedavno vrnili v domovino.

Kampanja cepljenja proti virusu, ki povzroča otroško paralizo, se bo pričela v ponedeljek, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V večini krajev bo cepljenje otrok trajalo štiri dni, ponekod pa bodo kampanjo podaljšali na en teden, saj je po navedbah oblasti v 42 okrožjih na vzhodu države možnost okužbe bistveno višja kot drugod. V teh okrožjih bodo cepili vse otroke pod desetim letom starosti, v ostalih delih države bodo cepili otroke do petega leta.

Zabeležili bistveno višjo številko okužb

Po navedbah afganistanskega zdravstvenega ministrstva so v državi letos zabeležili bistveno višjo številko okužb kot pred leti. Letos naj bi namreč zabeležili šest primerov, lani pa dva. Okužba z virusom otroške paralize lahko sicer privede tudi do smrti. Ministrstvo je tako pozvalo vse starše, naj svoje otroke pripeljejo na cepljenje.

Pred letom 2021 in popolnim prevzemom oblasti so talibani na območjih, ki so jih nadzorovali, prepovedali patronažno cepljenje. Po posredovanju Združenih narodov so talibani nato zopet vzpostavili cepilne programe, poroča dpa.