Z vesoljskimi bitji se srečujejo na Marsu

Haim Eshed je bil zaposlen na obrambnem ministrstvu. FOTO: Fisher Institute For Air And Space Strategic Studies/wikipedia

Če bi prišel s tem, kar zdaj govorim, v javnost pred petimi leti, bi me verjetno strpali v psihiatrično ustanovo.

Donald Trump je javnost menda želel seznaniti s stiki, ki jih imajo Američani z bitji iz vesolja, a mu je to preprečila galaktična federacija.

Nekdanji vodja izraelskega vesoljskega varnostnega programa je z izjavami, ki jih je dal v pogovoru za časnik Yediot Aharoronot, milo rečeno presenetil mnoge. V intervjuju je 87-letninamreč dejal, da so Zemljani z bitji z drugih planetov že vzpostavili stik, to pa da je bilo javnosti zamolčano na prošnjo galaktične federacije nezemeljskih bitij.Upokojeni general trdi, da tako Združene države Amerike kot Izrael že nekaj časa komunicirajo s prebivalci drugih planetov, med ZDA in temi bitji naj bi obstajal celo sporazum o izvajanju različnih poskusov na Zemlji pa tudi v tajnem oporišču na Marsu, kamor da prihajajo tako Američani kot bitja z drugih planetov. Eshed je razkril, da je ameriški predsedniko vsem tem želel obvestiti javnost, a je posredovala galaktična federacija in mu to preprečila.Razlog naj bi bilo dejstvo, da človeštvo še ni pripravljeno na tovrstne novice, ob razkritju skrivnosti takšnih razsežnosti pa bi lahko izbruhnila masovna histerija. Kdaj bomo torej izvedeli resnico? Najbrž še ne tako kmalu, saj da se mora človeštvo najprej dovolj razviti in bolje razumeti vesolje ter vesoljska plovila.Čeprav pogovor z Eshedom zveni kot fantastične blodnje teoretika zarot in navdušenca nad neznanimi letečimi predmeti, pa je njegov položaj nekdanjega vodje izraelskega varnostnega vesoljskega programa, kjer je delal dolgih 30 let, preveč pomemben, da bi njegove trditve kar tako zavrnili. Da se je Eshed opogumil in odločil javnost seznaniti z omenjenimi informacijami, so zaslužne tudi spremembe v nekaterih pomembnih akademskih krogih.»Če bi prišel s tem, kar zdaj govorim, v javnost pred petimi leti, bi me verjetno strpali v psihiatrično ustanovo. Zdaj govorijo drugače. Sam pa nimam kaj izgubiti, imam visoko izobrazbo, v življenju sem prejel mnoga priznanja. Spoštovan sem na univerzah v tujini, kjer se razmere tudi spreminjajo. Pričakovati je bilo sicer kakšen komentar izraelske vlade in vojske, vendar se nista odzvali,« je nekoliko presenečeno po objavi pogovora povedal Eshed.