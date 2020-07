Največ okužb z novim koronavirusom smo ‘importirali‘ iz Hrvaške (V ŽIVO)

Simbolična fotografija. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

V Sloveniji so včeraj opravili 1390 testov na prisotnost virusa sars-cov-2, za 17 oseb pa je bil rezultat pozitiven (dan prej smo zaznali 13 pozitivnih na novi koronavirus). V bolnišnicah je zaradi tega 16 oseb, nobena pa ni na intenzivni negi.Za danes je bila sklicana novinarska konferenca o aktualnem dogajanju v zvezi s koronavirusom. Sodelovali so državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni v NIJZin vladni govornikInšpektorji na območju celotne Sloveniji so opravili kar 753 nadzorov. Včerajšnji rezultati govorijo, da je 585 ljudi spoštovalo navodila, v 25 primerih osebe ni bilo na mestu, kjer bi morala biti. Inšpekcijski organ bo ukrepal in kaznoval. V devetih primerih dostop do kraja fizično ni bil mogoč. Nekateri naslovi so bili napačni ali lažni in jih bilo moč najti. V 25 primerih oseba ni odprla vrat.Aplikacija bo obvezna za tiste, ki bodo pozitivni na koronavirus. »Namestitev in uporaba mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi bo prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko bo posameznik potrjeno pozitiven na virus. V teh primerih bo namestitev mobilne aplikacije obvezna z vnosom naključne kode,« je pojasnila Ribičeva.Poslanci so potrdili četrti protikoronski paket, v katerem je poudarek na ohranjanju delovnih mest, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ribičeva.Za trg dela sta bila sprejeta dva ključna ukrepa: čakanje na delo in subvencioniranje delovnega časa. Za 200.000 zaposlenih je zavod za zaposlovanje prejel 56.900 vlog delodajalcev. Dobrih 160 milijonov evrov je bilo izplačanih delodajalcem. Nadomestilo znaša 80 odstotkov plače, ki pa je omejeno na 892,50 evra. Uvaja se varovalka. Delodajalec v tem obdobju ne more odpuščati iz poslovnega razloga.Da bi ohranili zaposlitve delavcev, so zagotovili podaljšanje povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija z možnostjo podaljšanja še do konca septembra.Breme bo prevzel državni proračun, a najdlje do 30 septembra 2020. Višina nadomestila bo odvisna od vzroka: če bodo lahko delali od doma, se ne bo spremenilo nič. Kaj pa če dela ne bo mogoče organizirati od doma?Obstajajo trije primeri:1. Če je karantena odrejena zaradi stika z okuženim v službi, ima delavec pravico do nadomestila v višini 100 odstotkov plače.2. Delavec, ki gre v državo na zelenem ali rumenem seznamu in mu je ob prihodu odrejena karantena, bo imel pravico do višine 80 odstotkov mesečne plače.3. Če mu bo odrejena karantena zaradi odhoda v državo na rdečem seznamu, ne bo upravičen do nadomestila. A obstajajo izjeme. Če gre za smrt zakonca, zunajzakonskega partnerja, smrti staršev, otroka ali rojstva otroka, bo delavec upravičen do 50 odstotkov nadomestila, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače.Namenila se bodo sredstva za dodatne kadre v domovih za starejše in zavod za zaposlovanje.Kacin je napovedal, da bo ta vikend potekal nadzor nad gostinskimi lokali. Opozarja na navodila NIJZ.Zdravstveni inšpektorat je včeraj opravil 753 nadzorov, od sobote pa že 1876 nadzorov, pri čemer so bile ugotovljene številne kršitve, razkriva Kacin.​Nihamo, a vzdržujemo sliko stabilno, meni Čakš Jagrova.Izdanih 762 vlog za karanteno, 25 ljudi iz teh karanten je obolelo.Med oskrbovanci v domih starejših občanov se je število povečalo, ugotavlja namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni v NIJZ Čakš Jagrova. Opazna so nihanja, malenkost dol in navzgor in smo vedno pri številu do 20. Kaj pa na Hrvaškem? Krivulja je podobna kot naša, vendarle na Hrvaškem je dvig bistveno višji.V enem tednu smo zabeležili 132 potrjenih primerov, največ iz Hrvaške. To je osem primerov. Nekoliko manj iz BiH, Srbije, s Kosova, iz Kazahstan in Črne gore.Skupaj se bomo borili proti koronavirusu, je o Hrvaški povedal Kacin.